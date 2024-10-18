ВСУ на Белгородщине – Коваленко прокомментировал украинское наступление

Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко на Oboz.ua прокомментировал продвижение ВСУ на Белгородщине.

«Информация, которая недавно появилась в СМИ, касается такого замечательного населенного пункта российского, как Журавлевка. Дело в том, что там были размещены Силы обороны Украины, а российские мониторинговые ресурсы разные рассказывают о том, что Журавлевка находится под контролем Сил обороны Украины. Вполне возможно, что именно так, но тут нужно заметить, что Журавлевка – тот населенный пункт, который находится в «серой» зоне. «Серая» зона, она по состоянию на сейчас, что по территории РФ, что по территории Украины, она везде почти одинаковая. В том смысле, что 3-5 километров все имеют наименьшую концентрацию сил и средств. В районе Журавлевки мы видим, что именно она углублена на линию пять километров. При этом она имеет охват с левого фланга по реке Харьков и именно эта река является естественным препятствием для того, чтобы кто-то мог неожиданно нанести удар с левого фланга. Кроме левого фланга, также с севера Журавлевка имеет охват соответствующими ветвями и водоемами. Так что и здесь ничего, кроме основной трассы, не может привести к неожиданному удару по Журавлевке. Силы обороны Украины по этой локации демонтировали тактику, которую они демонстрировали некоторое время назад в Курской области, когда использовали именно рельефно-ландшафтные особенности той или иной территории и за счет этого продвигались без рисков неожиданных ударов по флангу. Поэтому, в принципе, я думаю Журавлевка является одним из элементов вот таких действий Сил обороны Украины, которые вряд ли будут иметь более масштабное развитие. Ну, то есть, на Белгород не пойдем», – предположил Коваленко.

Однако в таком развитии событий интересно то, что неподалеку Журавлевки находится Стерелечье – село в Харьковской области. Сейчас населенный пункт оккупирован войсками РФ. И вместо того, чтобы выбить ВСУ из собственных территорий – враг пытается продвигаться вглубь Харьковщины. В частности, атакует в районе Глубокого, добавил аналитик.

Видео: Oboz.ua