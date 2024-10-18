Live
  • Пт 18.10.2024
  • Харьков  +8°С
  • USD 41.24
  • EUR 44.79

ВСУ на Белгородщине – Коваленко прокомментировал украинское наступление

Украина 10:42   18.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
ВСУ на Белгородщине – Коваленко прокомментировал украинское наступление

Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко на Oboz.ua прокомментировал продвижение ВСУ на Белгородщине.

«Информация, которая недавно появилась в СМИ, касается такого замечательного населенного пункта российского, как Журавлевка. Дело в том, что там были размещены Силы обороны Украины, а российские мониторинговые ресурсы разные рассказывают о том, что Журавлевка находится под контролем Сил обороны Украины. Вполне возможно, что именно так, но тут нужно заметить, что Журавлевка – тот населенный пункт, который находится в «серой» зоне. «Серая» зона, она по состоянию на сейчас, что по территории РФ, что по территории Украины, она везде почти одинаковая. В том смысле, что 3-5 километров все имеют наименьшую концентрацию сил и средств. В районе Журавлевки мы видим, что именно она углублена на линию пять километров. При этом она имеет охват с левого фланга по реке Харьков и именно эта река является естественным препятствием для того, чтобы кто-то мог неожиданно нанести удар с левого фланга. Кроме левого фланга, также с севера Журавлевка имеет охват соответствующими ветвями и водоемами. Так что и здесь ничего, кроме основной трассы, не может привести к неожиданному удару по Журавлевке. Силы обороны Украины по этой локации демонтировали тактику, которую они демонстрировали некоторое время назад в Курской области, когда использовали именно рельефно-ландшафтные особенности той или иной территории и за счет этого продвигались без рисков неожиданных ударов по флангу. Поэтому, в принципе, я думаю Журавлевка является одним из элементов вот таких действий Сил обороны Украины, которые вряд ли будут иметь более масштабное развитие. Ну, то есть, на Белгород не пойдем», – предположил Коваленко.

Однако в таком развитии событий интересно то, что неподалеку Журавлевки находится Стерелечье – село в Харьковской области. Сейчас населенный пункт оккупирован войсками РФ. И вместо того, чтобы выбить ВСУ из собственных территорий – враг пытается продвигаться вглубь Харьковщины. В частности, атакует в районе Глубокого, добавил аналитик.

Видео: Oboz.ua

Читайте также: ISW: украинские ДРГ заходили в Белгородскую область, РФ атакует на Купянщине

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Харьков становится городом переселенцев и пожилых людей: что говорят в мэрии
Харьков становится городом переселенцев и пожилых людей: что говорят в мэрии
17.10.2024, 15:15
Новости Харькова – главное за 18.10: ночной обстрел Харьковщины, пожары, бои
Новости Харькова – главное за 18.10: ночной обстрел Харьковщины, пожары, бои
18.10.2024, 10:49
Удар КАБа по перекрестку в Харькове убивает 20 — 60 мелких предприятий — Чумак
Удар КАБа по перекрестку в Харькове убивает 20 — 60 мелких предприятий — Чумак
17.10.2024, 11:22
«Боятся идти работать» — почему в Харькове не хватает водителей троллейбусов
«Боятся идти работать» — почему в Харькове не хватает водителей троллейбусов
17.10.2024, 21:19
ВСУ на Белгородщине – Коваленко прокомментировал украинское наступление
ВСУ на Белгородщине – Коваленко прокомментировал украинское наступление
18.10.2024, 10:42
ОТГВ «Харьков»: 326 раз обстреляла РФ позиции ВСУ на Харьковском направлении
ОТГВ «Харьков»: 326 раз обстреляла РФ позиции ВСУ на Харьковском направлении
18.10.2024, 11:10

Новости по теме:

11:44
Эвакуация на Белгородщине: защитники Харькова намекнули на «курский сценарий»
11:21
«Дорогие друзья, начинаем процедуру отселения»: на Белгородщине – эвакуация
18:14
Жители Белгородской области начали помечать дома надписью «БНР» (видео)
21:19
«Повлияли на Купянское направление» — Машовец о действиях на Белгородщине
17:35
Станет ли Белгородщина безлюдной, а россияне забудут о безопасности

Вы читали новость: «ВСУ на Белгородщине – Коваленко прокомментировал украинское наступление»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 18 октября 2024 в 10:42;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко  на Oboz.ua прокомментировал продвижение ВСУ на Белгородщине.".