ISW: украинские ДРГ заходили в Белгородскую область, РФ атакует на Купянщине
Утром 18 октября в Институте изучения войны (ISW) сообщили о попытках РФ наступать на Харьковском и Купянском направлении, а также – о результатах штурмов.
В течение нескольких суток россияне пытаются наступать на севере Харьковщины – в районе Волчанска и Старицы. Однако аналитики заявляют, что оккупанты так и не смогли добиться каких-либо успехов на этом направлении. Тем временем украинские защитники прорвались в Белгородскую область.
«Российские блогеры утверждали, что украинские ДРГ вошли в лесную зону к западу от Журавлевки Белгородской области (непосредственно через международную границу к северу от города Харькова и к юго-западу от российских позиций на севере Харьковской области) и безуспешно пытались закрепиться в районе, прежде чем наступление отразили российские войска», – отметили в ISW.
На Купянском направлении, по данным аналитиков, ситуация остается без изменений. ВС РФ продолжают штурмовать наши позиции, а недавно россияне начали распространять кадры, на которых они якобы бьют по мосту через речку Оскол между Боровой и Гороховаткой. Эту информации на данный момент проверяют в Институте изучения войны.
«Российские войска продолжали наступление северо-восточнее Купянска в районе Голубовки, Петропавловки и в направлении Кучеровки; восточнее Купянска возле Степной Новоселовки и Песчаного; юго-восточнее Купянска возле Глушковки, Колесниковки, Кругляковки, к западу от Сватового возле Лозовой, Вишневого, Надежды», – уточнили аналитики.
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: isw, наступ, наступление, харьковщина, штурмы;
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- • Дата публикации материала: 18 октября 2024 в 07:33;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 18 октября в Институте изучения войны (ISW) сообщили о попытках РФ наступать на Харьковском и Купянском направлении и результатах штурмов. ".