ISW: украинские ДРГ заходили в Белгородскую область, РФ атакует на Купянщине

Утром 18 октября в Институте изучения войны (ISW) сообщили о попытках РФ наступать на Харьковском и Купянском направлении, а также – о результатах штурмов.

В течение нескольких суток россияне пытаются наступать на севере Харьковщины – в районе Волчанска и Старицы. Однако аналитики заявляют, что оккупанты так и не смогли добиться каких-либо успехов на этом направлении. Тем временем украинские защитники прорвались в Белгородскую область.

«Российские блогеры утверждали, что украинские ДРГ вошли в лесную зону к западу от Журавлевки Белгородской области (непосредственно через международную границу к северу от города Харькова и к юго-западу от российских позиций на севере Харьковской области) и безуспешно пытались закрепиться в районе, прежде чем наступление отразили российские войска», – отметили в ISW.

На Купянском направлении, по данным аналитиков, ситуация остается без изменений. ВС РФ продолжают штурмовать наши позиции, а недавно россияне начали распространять кадры, на которых они якобы бьют по мосту через речку Оскол между Боровой и Гороховаткой. Эту информации на данный момент проверяют в Институте изучения войны.

«Российские войска продолжали наступление северо-восточнее Купянска в районе Голубовки, Петропавловки и в направлении Кучеровки; восточнее Купянска возле Степной Новоселовки и Песчаного; юго-восточнее Купянска возле Глушковки, Колесниковки, Кругляковки, к западу от Сватового возле Лозовой, Вишневого, Надежды», – уточнили аналитики.