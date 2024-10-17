«Враг уже приближался к границе Купянска на 4 км» — Синегубов
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Ситуация на Купянском направлении постоянно меняется, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов. Он объяснил, почему жителям Купянска опасно оставаться.
«Враг уже приближался к границе Купянска на 4 км. Конечно, ВСУ его постоянно уничтожают, однако и имеющаяся динамика она несет опасность для гражданского населения и этого населенного пункта. Поэтому мы должны способствовать нашим ВСУ вести эффективную оборону. И для этого мы должны эвакуировать гражданское население», — сказал Синегубов.
Он также сообщил, что из города уже выезжают коммунальщики, ведь находиться в Купянске — опасно.
«Поэтому эти службы будут выезжать и уже выезжают. И уже оформляют себе отдаленные рабочие места в глубине нашей территории», — добавил глава ХОВА.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ворог, враг, ВСУ, граница, купянск, синєгубов, синегубов, хова;
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- • Дата публикации материала: 17 октября 2024 в 13:15;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ситуация на Купянском направлении постоянно меняется, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов. Он объяснил, почему жителям Купянска опасно оставаться.".