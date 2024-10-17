«Враг уже приближался к границе Купянска на 4 км» — Синегубов

Ситуация на Купянском направлении постоянно меняется, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов. Он объяснил, почему жителям Купянска опасно оставаться.

«Враг уже приближался к границе Купянска на 4 км. Конечно, ВСУ его постоянно уничтожают, однако и имеющаяся динамика она несет опасность для гражданского населения и этого населенного пункта. Поэтому мы должны способствовать нашим ВСУ вести эффективную оборону. И для этого мы должны эвакуировать гражданское население», — сказал Синегубов.

Он также сообщил, что из города уже выезжают коммунальщики, ведь находиться в Купянске — опасно.

«Поэтому эти службы будут выезжать и уже выезжают. И уже оформляют себе отдаленные рабочие места в глубине нашей территории», — добавил глава ХОВА.