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«Враг уже приближался к границе Купянска на 4 км» — Синегубов

Общество 13:15   17.10.2024
Виктория Яковенко
«Враг уже приближался к границе Купянска на 4 км» — Синегубов скриншот

Ситуация на Купянском направлении постоянно меняется, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов. Он объяснил, почему жителям Купянска опасно оставаться.

«Враг уже приближался к границе Купянска на 4 км. Конечно, ВСУ его постоянно уничтожают, однако и имеющаяся динамика она несет опасность для гражданского населения и этого населенного пункта. Поэтому мы должны способствовать нашим ВСУ вести эффективную оборону. И для этого мы должны эвакуировать гражданское население», — сказал Синегубов.

Он также сообщил, что из города уже выезжают коммунальщики, ведь находиться в Купянске — опасно.

«Поэтому эти службы будут выезжать и уже выезжают. И уже оформляют себе отдаленные рабочие места в глубине нашей территории», — добавил глава ХОВА.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 17 октября 2024 в 13:15;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ситуация на Купянском направлении постоянно меняется, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов. Он объяснил, почему жителям Купянска опасно оставаться.".