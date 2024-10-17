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«Ворог вже наближався до межі Куп’янська на 4 км» – Синєгубов

Суспільство 13:15   17.10.2024
Вікторія Яковенко
«Ворог вже наближався до межі Куп’янська на 4 км» – Синєгубов скриншот

Ситуація на Куп’янському напрямку постійно змінюється, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов. Він пояснив, чому жителям Куп’янська небезпечно залишатися.

«Ворог вже наближався найближче до межі Купʼянська на 4 км. Звичайно, ЗСУ його постійно знищують, однак та динаміка, яка є, вона несе небезпеку для цивільного населення і цього населеного пункту. Тому, ми маємо сприяти нашим ЗСУ вести ефективну оборону. І для цього ми маємо евакуювати цивільне населення», – сказав Синєгубов.

Він також повідомив, що з міста вже виїжджають комунальники, адже знаходитись в Куп’янську – небезпечно.

«Тому ці служби будуть виїжджати і вже виїжджають. І вже оформлюють собі віддаленні робочі місця, у глибині нашої території», – додав голова ХОВА.

Читайте також: Синєгубов: можливо евакуюють усіх цивільних, ситуація на Харківщині

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Жовтня 2024 в 13:15;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ситуація на Куп’янському напрямку постійно змінюється, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов. Він пояснив, чому жителям Куп’янська небезпечно залишатися.".