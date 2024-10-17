«Ворог вже наближався до межі Куп’янська на 4 км» – Синєгубов

Ситуація на Куп’янському напрямку постійно змінюється, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов. Він пояснив, чому жителям Куп’янська небезпечно залишатися.

«Ворог вже наближався найближче до межі Купʼянська на 4 км. Звичайно, ЗСУ його постійно знищують, однак та динаміка, яка є, вона несе небезпеку для цивільного населення і цього населеного пункту. Тому, ми маємо сприяти нашим ЗСУ вести ефективну оборону. І для цього ми маємо евакуювати цивільне населення», – сказав Синєгубов.

Він також повідомив, що з міста вже виїжджають комунальники, адже знаходитись в Куп’янську – небезпечно.

«Тому ці служби будуть виїжджати і вже виїжджають. І вже оформлюють собі віддаленні робочі місця, у глибині нашої території», – додав голова ХОВА.