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Синєгубов: можливо евакуюють усіх цивільних, ситуація на Харківщині

Україна 11:42   17.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Синєгубов: можливо евакуюють усіх цивільних, ситуація на Харківщині

Начальник ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону поінформував про темпи евакуації на Харківщині, а також – про плани щодо вивезення людей на безпечні території. 

Напередодні із населених пунктів Куп’янської та Борівської громади вивезли 100 людей, сьогодні планують евакуювати ще 250 мешканців, зазначив Синєгубов.

Пріоритет – лівий берег Осколу, тому що там вже наразі внаслідок обстрілів відсутні комунікації – теплопостачання, водопостачання, електропостачання. Маємо із тих територій вивезти приблизно 2,5 тисячі людей. Якщо брати всю евакуацію, яка проводиться на Харківщині, то план на сьогодні – майже 10,5 тисяч людей. У тому числі – і по Борівському напрямку Ізюмського району. Там у нас оголошена обовʼязкова евакуація у примусовий спосіб сімей із дітьми. 134 сімʼї із дітьми маємо евакуювати. Далі будемо приймати рішення, враховуючи військову обстановку, щодо можливої повної евакуації цивільного населення.“, – зазначив начальник ХОВА.

Синєгубов додав, що на цей час відмовляються виїжджати переважно люди похилого віку. Проте з ними постійно працюють відповідні служби, щоб ті все ж таки переїхали до безпечних населених пунктів. Найчастіше люди евакуюються до Харкова, але за бажанням мешканців можуть доставити до будь-якого регіону України, пояснив начальник ХОВА.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону поінформував про темпи евакуації на Харківщині, а також – про плани щодо вивезення людей на безпечні території. ".