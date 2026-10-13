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Дощ і туман, вдень тепло. Прогноз погоди на 14 жовтня у Харкові й області

Погода 20:06   13.10.2026
Оксана Якушко
Дощ і туман, вдень тепло. Прогноз погоди на 14 жовтня у Харкові й області

Прогноз погоди на середу, 14 жовтня, повідомив Гідрометцентр Харківської та Луганської областей.

У Харківській області протягом доби триматиметься хмарна погода ☁️. Прогнозують дощ 🌧, вночі місцями значний. Місцями можлива гроза ⛈. Вночі та вранці очікують слабкий туман 🌫.

Вітер вночі прогнозують східний, вдень встановиться вітер західний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 10 до 15°, вдень від 13 до 18°.

 

У Харкові очікують дощ 🌧. Вночі та вранці прогнозують слабкий туман 🌫.

Вітер вночі очікують східний, вдень буде західний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі становитиме 13 – 15°, вдень стовпчик термометра підніметься до 15 – 17°.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Жовтня 2026 в 20:06;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на середу, 14 жовтня, повідомив Гідрометцентр Харківської та Луганської областей.".