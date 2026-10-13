Дощ і туман, вдень тепло. Прогноз погоди на 14 жовтня у Харкові й області
Прогноз погоди на середу, 14 жовтня, повідомив Гідрометцентр Харківської та Луганської областей.
У Харківській області протягом доби триматиметься хмарна погода ☁️. Прогнозують дощ 🌧, вночі місцями значний. Місцями можлива гроза ⛈. Вночі та вранці очікують слабкий туман 🌫.
Вітер вночі прогнозують східний, вдень встановиться вітер західний, 7 – 12 м/с.
Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 10 до 15°, вдень від 13 до 18°.
У Харкові очікують дощ 🌧. Вночі та вранці прогнозують слабкий туман 🌫.
Вітер вночі очікують східний, вдень буде західний, 7 – 12 м/с.
Температура повітря 🌡 вночі становитиме 13 – 15°, вдень стовпчик термометра підніметься до 15 – 17°.