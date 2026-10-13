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У Харкові очікують дощ 🌧. Вночі та вранці прогнозують слабкий туман 🌫.

Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 10 до 15°, вдень від 13 до 18°.

У Харківській області протягом доби триматиметься хмарна погода ☁️. Прогнозують дощ 🌧, вночі місцями значний. Місцями можлива гроза ⛈. Вночі та вранці очікують слабкий туман 🌫.

Прогноз погоди на середу, 14 жовтня, повідомив Гідрометцентр Харківської та Луганської областей.

Якщо вам цікава новина: «Дощ і туман, вдень тепло. Прогноз погоди на 14 жовтня у Харкові й області», то перегляньте більше у розділі Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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• Дата публікації матеріалу: 13 Жовтня 2026 в 20:06;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на середу, 14 жовтня, повідомив Гідрометцентр Харківської та Луганської областей.".