Дождь и туман, днем ​​тепло. Прогноз погоды на 14 октября в Харькове и области

Прогноз погоды на среду, 14 октября, сообщил Гидрометцентр Харьковской и Луганской областей.

В Харьковской области в течение суток будет сохраняться облачная погода ☁️. Прогнозируют дождь 🌧, ночью местами значительный. Местами возможна гроза ⛈. Ночью и утром ожидают слабый туман 🌫.

Ветер ночью прогнозируют восточный, днем ​​установится ветер западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 10 до 15 °, днем ​​от 13 до 18 °.

В Харькове ожидают дождь 🌧. Ночью и утром прогнозируют слабый туман.

Ветер ночью ожидается восточный, днем ​​западный, 7 – 12 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью будет составлять 13 – 15°, днем ​​столбик термометра поднимется до 15 – 17°.