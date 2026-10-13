Дождь и туман, днем тепло. Прогноз погоды на 14 октября в Харькове и области
Прогноз погоды на среду, 14 октября, сообщил Гидрометцентр Харьковской и Луганской областей.
В Харьковской области в течение суток будет сохраняться облачная погода ☁️. Прогнозируют дождь 🌧, ночью местами значительный. Местами возможна гроза ⛈. Ночью и утром ожидают слабый туман 🌫.
Ветер ночью прогнозируют восточный, днем установится ветер западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 10 до 15 °, днем от 13 до 18 °.
В Харькове ожидают дождь 🌧. Ночью и утром прогнозируют слабый туман.
Ветер ночью ожидается восточный, днем западный, 7 – 12 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью будет составлять 13 – 15°, днем столбик термометра поднимется до 15 – 17°.