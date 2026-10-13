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Дождь и туман, днем ​​тепло. Прогноз погоды на 14 октября в Харькове и области

Погода 20:06   13.10.2026
Оксана Якушко
Дождь и туман, днем ​​тепло. Прогноз погоды на 14 октября в Харькове и области Фото: flickr

Прогноз погоды на среду, 14 октября, сообщил Гидрометцентр Харьковской и Луганской областей.

В Харьковской области в течение суток будет сохраняться облачная погода ☁️. Прогнозируют дождь 🌧, ночью местами значительный. Местами возможна гроза ⛈. Ночью и утром ожидают слабый туман 🌫.
Ветер ночью прогнозируют восточный, днем ​​установится ветер западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 10 до 15 °, днем ​​от 13 до 18 °.

В Харькове ожидают дождь 🌧. Ночью и утром прогнозируют слабый туман.
Ветер ночью ожидается восточный, днем ​​западный, 7 – 12 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью будет составлять 13 – 15°, днем ​​столбик термометра поднимется до 15 – 17°.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 13 октября 2026 в 20:06;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на среду, 14 октября, сообщил Гидрометцентр Харьковской и Луганской областей.".