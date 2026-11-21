Дождь и мокрый снег. Прогноз погоды на 22 ноября в Харькове и области
Прогноз погоды на воскресенье, 22 ноября, сообщили в Гидрометцентре Харьковской и Луганской областей.
В Харьковской области в течение суток сохранится переменная облачность ⛅️. Ночью прогнозируют осадки (дождь 🌧, мокрый снег 💧❄️), день пройдет без существенных осадков.
Ветер ожидается юго-западный, 7–12 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 4° тепла до 1° мороза, днем от 2 до 7° тепла.
В Харькове ночью прогнозируют осадки (дождь 🌧, мокрый снег 💧❄️), день пройдет без существенных осадков.
Ветер ожидается юго-западный, 7–12 м/с. Температура воздуха 🌡 ночью составит 1–3° тепла, днем столбик термометра поднимется до 4–6° тепла.