Дождь и мокрый снег. Прогноз погоды на 22 ноября в Харькове и области

Если вам интересна новость: «Дождь и мокрый снег. Прогноз погоды на 22 ноября в Харькове и области», то посмотрите больше в разделе Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»

• Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:

• Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;

• Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе

• Дата публикации материала: 21 ноября 2026 в 20:20;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на воскресенье, 22 ноября, сообщили в Гидрометцентре Харьковской и Луганской областей.".