Прогноз погоды на среду, 18 ноября, сообщили в Гидрометцентре Харьковской и Луганской областей.

В Харьковской области в течение суток сохранится облачная погода ☁️. Прогнозируют дождь 🌧, местами сильный.

Ночью и утром ожидают туман 🌫, видимость составит 200–500 м.

Ветер прогнозируют южный, 7–12 м/с, днём местами обещают порывы до 💨 15–20 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 1 до 6° тепла, днём — от 7 до 12° тепла.

В Харькове в течение суток ожидают дождь 🌧.

Ночью и утром прогнозируют туман 🌫, видимость составит 200–500 м.

Ветер ожидается южный, 7–12 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью составит 2–4° тепла, днём столбик термометра поднимется до 8–10° тепла.