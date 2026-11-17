Единые тарифы на пригородные поезда теперь будут действовать и на Харьковщине. С 18 ноября стоимость проезда в электричках будет рассчитываться по шестизоновой системе.

Такая система с сентября поэтапно внедрялась по всей стране, напоминают в Telegram-канале «Укрзалізниця: пригородные поезда».

Отмечается: главный принцип — фиксированная стоимость билета в пределах одной зоны: до 50 км — 30 грн, 51-90 км — 55 грн, 91-130 км — 75 грн, 131-170 км — 95 грн, 171-250 км — 115 грн, более 250 км — 150 грн.

«Для пассажиров, которые ездят на максимальное расстояние в пределах своей зоны, цена поездки не изменится. Обновление тарифов помогает сохранить все привычные маршруты с остановками и направить больше средств на ремонт подвижного состава», — отметили железнодорожники.