Пять театров Харькова не будут платить коммуналку полгода
Фото: Харьковский облсовет
Пять учреждений культуры освободили от оплаты коммунальных услуг с 1 ноября 2025 года по 15 апреля 2026 года, сообщает Харьковский горсовет.
Такое решение приняли депутаты 19 ноября на внеочередной сессии горсовета.
В эти полгода с театров не будут взимать плату за тепло- и водоснабжение, водоотвод и вывоз мусора. Эти услуги театрам предоставляют коммунальные предприятия Харьковского горсовета.
Льготы получили Харьковская областная филармония, Харьковский академический театр музыкальной комедии, Харьковский государственный академический драматический театр им. Шевченко, Харьковский академический драматический театр им. Квитки-Основьяненко и Харьковский государственный академический театр кукол им. В. А. Афанасьева.
