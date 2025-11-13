«Люди были в шоковом состоянии»: Терехов о ситуации в городе после «прилетов»

В эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов сообщил, что в результате вчерашней атаки повреждены 28 домов в Холодногорском районе Харькова.

Он также напомнил, что под атакой оказалось автотранспортное предприятие.

«Пострадало гражданское предприятие, занимающееся автотранспортными перевозками. Кроме этого, рядом были расположены жилые дома. Это – частные жилые дома, многоэтажные. В общей сложности пострадали 28 жилых домов, выбиты более 120 окон. К вечеру вчерашнего дня мы все их закрыли. Кроме этого, пострадали магазины, расположенные рядом с местом попадания. Всего было попадание трех «Шахедов», отметил Терехов.

По его информации, в этот раз обошлось без тяжелых раненых – в основном люди получили острую реакцию на стресс.

«Подчеркиваю, к счастью, нет серьезных ранений у людей. Но люди были в шоковом состоянии. Потому что, понимаете, когда рядом взрываются «Шахеды», а это пожилые люди. Поэтому они очень реагировали…, дрожали все. Врачи работали с ними. Но в больницы их не доставляли», – уточнил мэр.

Также вчерашние обстрелы не повлияли подачу коммунальных услуг. На данный момент Харьков с водой, теплом, газом и светом, уточнил городской голова.

Напомним, 12 ноября первый взрыв в Харькове прозвучал в 09:18. Вскоре Мэр Игорь Терехов сообщил, что город под атакой вражеских дронов. После этого в городе прозвучала серия взрывов. Терехов отметил, что враг продолжает бить по Холодногорскому району. На этот раз – под атакой оказалась центральная часть города. Мэр рассказал, что по центральной части Харькова ударили три «Шахеда». Позже городской голова отметил: в результате ударов есть пострадавшие, повреждены 15 многоэтажек и пять частных домов. Попадание пришлось по автотранспортному предприятию, связанному с гражданскими перевозками. Тем временем начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что на месте «прилета» начался пожар, а под завалами могут быть люди. Также известно о пяти пострадавших.