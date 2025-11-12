Фото с мест утренних ударов по Харькову, пострадавших уже пять (дополняется)

Фото обстрелянного Харькова опубликовали в ГСЧС Украины.

Дополнено в 12:04. Количество пострадавших в результате утренней атаки БпЛА на Харьков возросло до пяти, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«Четырех из них госпитализировали. Всем предоставляется квалифицированная медицинская помощь. Двух человек работники ГСЧС спасли из заблокированных квартир», — написал Синегубов.

По его данным, враг ударил по Холодногорскому району тремя БпЛА типа «Герань-2».

«Повреждены гражданское предприятие, а также расположенные рядом жилые дома. Произошло возгорание двух зданий: одно пожар уже потушили, второй – локализировали», — уточнил глава ХОВА.

11:30. В ГСЧС уточнили: в результате обстрелов в центральной части Харькова начались пожары, есть информация о трех пострадавших.

«Горели конструктивные элементы складского здания и вспомогательного строения на территории гражданского производственного предприятия. Поврежденные рядом расположены жилые дома и другие постройки», – пишут спасатели.

На месте работают профильные службы города, медики, а также психологи.

Напомним, 12 ноября первый взрыв в Харькове прозвучал в 09:18. Вскоре Мэр Игорь Терехов сообщил, что город под атакой вражеских дронов. После этого в городе прозвучала серия взрывов. Терехов отметил, что враг продолжает бить по Холодногорскому району. На этот раз – под атакой оказалась центральная часть города. Мэр рассказал, что по центральной части Харькова ударили три «Шахеда». Позже городской голова отметил: в результате ударов есть пострадавшие, повреждены 15 многоэтажек и пять частных домов. Попадание пришлось по автотранспортному предприятию, связанному с гражданскими перевозками. Тем временем начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что уже известно о трех пострадавших. На месте «прилета» начался пожар, а под завалами могут быть люди.