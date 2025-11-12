Фото з місць ранкових ударів по Харкову, постраждалих вже п’ять (доповнюється)
Фото обстріляного Харкова опублікували у ДСНС України.
Доповнено о 12:04. Кількість постраждалих внаслідок ранкової атаки БпЛА на Харків зросла до п’яти, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
«Чотирьох із них госпіталізували. Усім надається кваліфікована медична допомога. Двох людей працівники ДСНС врятували із заблокованих квартир», – написав Синєгубов.
За його даними, ворог вдарив по Холодногірському району трьома БпЛА типу «Герань-2».
«Пошкоджено цивільне підприємство, а також розташовані поруч житлові будинки. Сталося загоряння двох будівель: одну пожежу вже ліквідували, другу – локалізовано», – уточнив голова ХОВА.
11:30. У ДСНС уточнили: внаслідок обстрілів у центральній частині Харкова почалися пожежі, є інформація про трьох постраждалих.
“Горіли конструктивні елементи складської будівлі та допоміжної споруди на території цивільного виробничого підприємства. Пошкоджені поруч розташовані житлові будинки та інші будівлі”, – пишуть рятувальники.
На місці працюють профільні служби міста, медики та психологи.
Нагадаємо, 12 листопада перший вибух у Харкові пролунав о 09:18. Незабаром Мер Ігор Терехов повідомив, що місто під атакою ворожих дронів. Після цього у місті пролунала серія вибухів. Терехов зазначив, що ворог продовжує бити по Холодногірському району. Цього разу – під атакою опинилася центральна частина міста. Мер повідомив, що по центральній частині Харкова вдарили три «Шахеди». Пізніше міський голова розповів: у результаті ударів є постраждалі, пошкоджені 15 багатоповерхівок та п’ять приватних будинків. Влучання прийшлося по автотранспортному підприємству, пов’язаному з цивільними перевезеннями. Тим часом начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що вже відомо про трьох постраждалих. На місці прильоту почалася пожежа, а під завалами можуть бути люди.
