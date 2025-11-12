РФ атакувала Холодногірський район, є постраждалий (доповнено)
Перший вибух у Харкові пролунав о 09:18. Незабаром Мер Ігор Терехов повідомив, що місто під атакою ворожих дронів.
Доповнено о 09:49. Начальник ХОВА Олег Синегубов поінформував, що внаслідок обстрілів є один постраждалий. На місце виїхали екстрені служби.
Доповнено о 09:35. Міський голова Ігор Терехов зазначив, що по центральній частині Харкова вдарили три “Шахеди”.
“Пошкоджено цивільне виробниче підприємство та приватні будинки. Щодо постраждалих – на дану хвилину інформація не надходила”, – підкреслив Терехов.
09:25. За даними міського голови, окупанти атакували Холодногірський район. Він також повідомив, що загроза повторних атак зберігається.
Після цього в місті пролунала серія вибухів. Терехов зазначив, що ворог продовжує бити по Холодногірському району. Цього разу – під атакою опинилася центральна частина міста.
Третій удар зафіксований в тому ж районі, уточнив мер.
Повітряну тривогу в Харкові оголосили о 09:06. Незабаром Повітряні Сили ЗСУ повідомили, що з півночі на місто летить російський дрон.
