РФ атакувала Холодногірський район, є постраждалий (доповнено)

Події 09:49   12.11.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Перший вибух у Харкові пролунав о 09:18. Незабаром Мер Ігор Терехов повідомив, що місто під атакою ворожих дронів. 

Доповнено о 09:49. Начальник ХОВА Олег Синегубов поінформував, що внаслідок обстрілів є один постраждалий. На місце виїхали екстрені служби.

Доповнено о 09:35. Міський голова Ігор Терехов зазначив, що по центральній частині Харкова вдарили три “Шахеди”.

“Пошкоджено цивільне виробниче підприємство та приватні будинки. Щодо постраждалих – на дану хвилину інформація не надходила”, – підкреслив Терехов.

09:25. За даними міського голови, окупанти атакували Холодногірський район. Він також повідомив, що загроза повторних атак зберігається.

Після цього в місті пролунала серія вибухів. Терехов зазначив, що ворог продовжує бити по Холодногірському району. Цього разу – під атакою опинилася центральна частина міста.

Третій удар зафіксований в тому ж районі, уточнив мер.

Повітряну тривогу в Харкові оголосили о 09:06. Незабаром Повітряні Сили ЗСУ повідомили, що з півночі на місто летить російський дрон.

Читайте також: РФ випускала по Харківщині КАБи, ракету та БпЛА – дані Синєгубова

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
