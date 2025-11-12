РФ атаковала Холодногорский район, есть пострадавший (дополнено)
Первый взрыв в Харькове прозвучал в 09:18. Вскоре Мэр Игорь Терехов сообщил, что город под атакой вражеских дронов.
Дополнено в 09:49. Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что в результате обстрелов есть один пострадавший. На место выехали экстренные службы.
Дополнено в 09:35. Городской голова Игорь Терехов отметил, что по центральной части Харькова ударили три «Шахеда».
«Повреждены гражданское производственное предприятие и частные дома. Насчет пострадавших — на данную минуту информация не поступал», – подчеркнул Терехов.
09:25. По данным городского головы, оккупанты атаковали Холодногорский район. Он также сообщил, что угроза повторных атак сохраняется.
После этого в городе прозвучала серия взрывов. Терехов отметил, что враг продолжает бить по Холодногорскому району. На этот раз – под атакой оказалась центральная часть города.
Третий удар зафиксирован в том же районе, уточнил мэр.
Воздушную тревогу в Харькове объявили в 09:06. Вскоре Воздушные Силы ВСУ сообщили, что с севера на город летит российский дрон.
Читайте также: РФ выпускала по Харьковщине КАБы, ракету и БпЛА – данные Синегубова
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрыв, терехов, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «РФ атаковала Холодногорский район, есть пострадавший (дополнено)», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 12 ноября 2025 в 09:49;