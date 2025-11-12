Live

РФ атаковала Холодногорский район, есть пострадавший (дополнено)

Происшествия 09:49   12.11.2025
Николь Костенко-Лагутина
Первый взрыв в Харькове прозвучал в 09:18. Вскоре Мэр Игорь Терехов сообщил, что город под атакой вражеских дронов. 

Дополнено в 09:49. Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что в результате обстрелов есть один пострадавший. На место выехали экстренные службы.

Дополнено в 09:35. Городской голова Игорь Терехов отметил, что по центральной части Харькова ударили три «Шахеда».

«Повреждены гражданское производственное предприятие и частные дома. Насчет пострадавших — на данную минуту информация не поступал», – подчеркнул Терехов.

09:25. По данным городского головы, оккупанты атаковали Холодногорский район. Он также сообщил, что угроза повторных атак сохраняется.

После этого в городе прозвучала серия взрывов. Терехов отметил, что враг продолжает бить по Холодногорскому району. На этот раз – под атакой оказалась центральная часть города.

Третий удар зафиксирован в том же районе, уточнил мэр.

Воздушную тревогу в Харькове объявили в 09:06. Вскоре Воздушные Силы ВСУ сообщили, что с севера на город летит российский дрон.

Читайте также: РФ выпускала по Харьковщине КАБы, ракету и БпЛА – данные Синегубова

