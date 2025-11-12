Live

РФ выпускала по Харьковщине КАБы, ракету и БпЛА – данные Синегубова

Происшествия 08:47   12.11.2025
Николь Костенко-Лагутина
РФ выпускала по Харьковщине КАБы, ракету и БпЛА – данные Синегубова

По информации начальника ХОВА Олега Синегубова, россияне атаковали 11 населенных пунктов Харьковской области. Из-за обстрелов ранены пятеро людей.

«В г. Дергачи пострадал 70-летний мужчина; в с. Юрьевка Великобурлукской громады пострадала 70-летняя женщина; в пос. Васищево пострадали 50-летний и 18-летний мужчины и 27-летняя женщина. Также медики оказали помощь 36-летнему мужчине, который получил ранения в г. Купянск 25 октября», – рассказал Синегубов.

Среди вооружения, которое летело на Харьковщину:

  • ракета «Искандер-М»;
  • четыре КАБа;
  • 23 БпЛА типа «Герань-2»;
  • два fpv-дрона;
  • два БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов в Купянском районе повреждены три частных дома, хозпостройка и авто, а в Изюмском районе оккупанты повредили железнодорожную инфраструктуру.

«В Харьковском районе поврежден автомобиль (с. Казачья Лопань), ферма, складские сооружения (сел. Васищево); в Лозовском районе повреждено предприятие (г. Лозовая), электросети (с. Самойловка, с. Новое, с. Лимановка)», – добавил начальник ХОВА.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
