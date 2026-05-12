Синегубов: 40 БпЛА атаковали Харьковщину за сутки
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в течение минувших суток россияне атаковали Харьков, а также 11 населенных пунктов области.
«Медики оказали помощь 52-летнему мужчине, который 10 мая пострадал в результате обстрела в с. Хатнее Великобурлукской громады. Враг атаковал БпЛА Шевченковский район Харькова», – уточнил Синегубов.
В течение минувших суток по Харьковщине ударило следующее вооружение:
- два БпЛА типа «Герань-2»;
- четыре БпЛА типа «Молния»;
- семь fpv-дронов;
- 27 БпЛА (тип устанавливается).
В результате обстрелов в Харькове повреждена многоэтажка, в Богодуховском – россияне обстреляли частные дома, хозпостройку и электросети, в Купянском – из-за «прилетов» повреждены два авто, а в Изюмском районе – оккупанты ударили по админзданию.
- • Дата публикации материала: 12 мая 2026 в 08:57;