Где шли бои на Харьковщине, рассказали в Генштабе
Утром 11 мая в Генштабе ВСУ проинформировали: в течение минувших суток на Харьковщине было 18 боестолкновений.
На Южно-Слобожанском направлении россияне пытались прорваться 15 раз в районе Зеленого, Волчанска, Терновой, Старицы, Петро-Ивановки, Прилипка, Лимана и Красного Первого.
На Купянском – ВСУ отбили три штурма оккупантов около Куриловки и Ковшаровки.
«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 180 боевых столкновений. Вчера противник применил 8037 дронов-камикадзе и осуществил 6380 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 25 из реактивных систем залпового огня», – передают в ГШ.
Также в Генштабе обновили информацию о потерях врага:
Читайте также: ISW: ВС РФ обстреливают север Харьковщины ракетами, запуская их с вертолетов
Популярно
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Где шли бои на Харьковщине, рассказали в Генштабе», то посмотрите больше в разделе Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 11 мая 2026 в 08:10;