Где шли бои на Харьковщине, рассказали в Генштабе

Украина 08:10   11.05.2026
Николь Костенко-Лагутина
Утром 11 мая в Генштабе ВСУ проинформировали: в течение минувших суток на Харьковщине было 18 боестолкновений.

На Южно-Слобожанском направлении россияне пытались прорваться 15 раз в районе Зеленого, Волчанска, Терновой, Старицы, Петро-Ивановки, Прилипка, Лимана и Красного Первого.

На Купянском – ВСУ отбили три штурма оккупантов около Куриловки и Ковшаровки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 180 боевых столкновений. Вчера противник применил 8037 дронов-камикадзе и осуществил 6380 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 25 из реактивных систем залпового огня», – передают в ГШ.

Также в Генштабе обновили информацию о потерях врага:

Автор: Николь Костенко-Лагутина
  • • Дата публикации материала: 11 мая 2026 в 08:10;

