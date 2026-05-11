Де точилися бої на Харківщині, розповіли в Генштабі

Україна 08:10   11.05.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Вранці 11 травня в Генштабі ЗСУ поінформували: протягом минулої доби на Харківщині було 18 боєзіткнень.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни намагалися прорватися 15 разів у районі Зеленого, Вовчанська, Тернової, Стариці, Петро-Іванівки, Приліпки, Лимана та Красного Першого.

На Куп’янському – ЗСУ відбили три штурми окупантів біля Курилівки та Ківшарівки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 180 бойових зіткнень. Вчора противник застосував 8037 дронів-камікадзе та здійснив 6380 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 25 – із реактивних систем залпового вогню“, – передають у ГШ.

Також у Генштабі оновили інформацію про втрати ворога:

Читайте також: ISW: ЗС РФ обстрілюють північ Харківщини ракетами, запускаючи їх з гелікоптерів

