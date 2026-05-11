Де точилися бої на Харківщині, розповіли в Генштабі
Вранці 11 травня в Генштабі ЗСУ поінформували: протягом минулої доби на Харківщині було 18 боєзіткнень.
На Південно-Слобожанському напрямку росіяни намагалися прорватися 15 разів у районі Зеленого, Вовчанська, Тернової, Стариці, Петро-Іванівки, Приліпки, Лимана та Красного Першого.
На Куп’янському – ЗСУ відбили три штурми окупантів біля Курилівки та Ківшарівки.
“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 180 бойових зіткнень. Вчора противник застосував 8037 дронів-камікадзе та здійснив 6380 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 25 – із реактивних систем залпового вогню“, – передають у ГШ.
Також у Генштабі оновили інформацію про втрати ворога:
- • Дата публікації матеріалу: 11 Травня 2026 в 08:10;