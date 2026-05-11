Live

Синєгубов: за добу на Харківщині п’ятеро постраждалих, є руйнування

Події 08:44   11.05.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Синєгубов: за добу на Харківщині п’ятеро постраждалих, є руйнування

Харків, а також сім населених пунктів області обстріляли росіяни за добу. Через “прильоти” постраждали п’ятеро людей, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

У сел. Золочів постраждала 29-річна жінка; у сел. Ківшарівка Куп’янської громади постраждав 67-річний чоловік; у сел. Слатине Дергачівської громади зазнав поранень 74-річний чоловік; на трасі біля с. Юрченкове Вовчанської громади постраждав 22-річний чоловік; у с. Хатнє Великобурлуцької громади зазнала поранень 53-річна жінка. Також медики надали допомогу 66-річному чоловіку, який 7 травня постраждав у с. Яремівка Ізюмської громади”, – зазначив Синєгубов.

За добу по Харківській області прилетіло:

  • шість БпЛА типу «Молния»;
  • сім fpv-дронів;
  • сім БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів у Харкові пошкоджений приватний будинок, також є руйнування цивільної інфраструктури у Богодухівському, Ізюмському, Харківському та Чугуївському районах області.

Читайте також: ISW: ЗС РФ обстрілюють північ Харківщини ракетами, запускаючи їх з гелікоптерів

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Вибухи на Харківщині: у ХОВА пояснили, що буде
Вибухи на Харківщині: у ХОВА пояснили, що буде
11.05.2026, 09:25
Де точилися бої на Харківщині, розповіли в Генштабі
Де точилися бої на Харківщині, розповіли в Генштабі
11.05.2026, 08:10
ISW: РФ обстрілює північ Харківщини ракетами, запускаючи їх з гелікоптерів
ISW: РФ обстрілює північ Харківщини ракетами, запускаючи їх з гелікоптерів
11.05.2026, 07:47
Новини Харкова — головне 11 травня: як минула ніч, 18 боїв
Новини Харкова — головне 11 травня: як минула ніч, 18 боїв
11.05.2026, 08:47
Синєгубов: за добу на Харківщині п’ятеро постраждалих, є руйнування
Синєгубов: за добу на Харківщині п’ятеро постраждалих, є руйнування
11.05.2026, 08:44
Сьогодні 11 травня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 11 травня 2026: яке свято та день в історії
11.05.2026, 06:00

Новини за темою:

11.05.2026
Де точилися бої на Харківщині, розповіли в Генштабі
08.05.2026
Троє дітей постраждали через обстріли Харківщини за добу – Синєгубов
07.05.2026
Вдруге за ранок Харків під атакою РФ: почалася пожежа, постраждали діти 📹
07.05.2026
Вночі у Київському районі горів житловий будинок (відео)
07.05.2026
За добу СОУ відбили 27 штурмів росіян на Харківщині


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Синєгубов: за добу на Харківщині п’ятеро постраждалих, є руйнування», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 11 Травня 2026 в 08:44;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків, а також сім населених пунктів області обстріляли росіяни за добу. Через “прильоти” постраждали п’ятеро людей, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".