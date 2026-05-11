Синєгубов: за добу на Харківщині п’ятеро постраждалих, є руйнування

Харків, а також сім населених пунктів області обстріляли росіяни за добу. Через “прильоти” постраждали п’ятеро людей, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У сел. Золочів постраждала 29-річна жінка; у сел. Ківшарівка Куп’янської громади постраждав 67-річний чоловік; у сел. Слатине Дергачівської громади зазнав поранень 74-річний чоловік; на трасі біля с. Юрченкове Вовчанської громади постраждав 22-річний чоловік; у с. Хатнє Великобурлуцької громади зазнала поранень 53-річна жінка. Також медики надали допомогу 66-річному чоловіку, який 7 травня постраждав у с. Яремівка Ізюмської громади”, – зазначив Синєгубов.

За добу по Харківській області прилетіло:

шість БпЛА типу «Молния»;

сім fpv-дронів;

сім БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів у Харкові пошкоджений приватний будинок, також є руйнування цивільної інфраструктури у Богодухівському, Ізюмському, Харківському та Чугуївському районах області.