Синєгубов: за добу на Харківщині п’ятеро постраждалих, є руйнування
Харків, а також сім населених пунктів області обстріляли росіяни за добу. Через “прильоти” постраждали п’ятеро людей, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“У сел. Золочів постраждала 29-річна жінка; у сел. Ківшарівка Куп’янської громади постраждав 67-річний чоловік; у сел. Слатине Дергачівської громади зазнав поранень 74-річний чоловік; на трасі біля с. Юрченкове Вовчанської громади постраждав 22-річний чоловік; у с. Хатнє Великобурлуцької громади зазнала поранень 53-річна жінка. Також медики надали допомогу 66-річному чоловіку, який 7 травня постраждав у с. Яремівка Ізюмської громади”, – зазначив Синєгубов.
За добу по Харківській області прилетіло:
- шість БпЛА типу «Молния»;
- сім fpv-дронів;
- сім БпЛА (тип встановлюється).
Внаслідок обстрілів у Харкові пошкоджений приватний будинок, також є руйнування цивільної інфраструктури у Богодухівському, Ізюмському, Харківському та Чугуївському районах області.
- • Дата публікації матеріалу: 11 Травня 2026 в 08:44;