За добу СОУ відбили 27 штурмів росіян на Харківщині

Про бої, які були протягом минулої доби на Харківщині, розповіли вранці 7 травня в Генштабі ЗСУ.

На півночі від Харкова було 17 боїв у районі Вовчанська, Стариці та у бік Липців, Лимана, Ізбицького, Малої Вовчої, Зеленого та Вільчі.

На Куп’янському напрямку ворог намагався прорватися десять разів біля Курилівки, Піщаного, Новоплатонівки, Борівської Андріївки, Радьківки та Петропавлівки.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 157 бойових зіткнень. Вчора противник завдав одного ракетного удару із застосуванням двох ракет та 78 авіаційних ударів, скинувши 256 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9317 дронів-камікадзе та здійснив 2696 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 67 – із реактивних систем залпового вогню”, – уточнили у Генштабі.

Також у ГШ оновили інформацію про втрати росіян: