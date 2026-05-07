За добу СОУ відбили 27 штурмів росіян на Харківщині
Про бої, які були протягом минулої доби на Харківщині, розповіли вранці 7 травня в Генштабі ЗСУ.
На півночі від Харкова було 17 боїв у районі Вовчанська, Стариці та у бік Липців, Лимана, Ізбицького, Малої Вовчої, Зеленого та Вільчі.
На Куп’янському напрямку ворог намагався прорватися десять разів біля Курилівки, Піщаного, Новоплатонівки, Борівської Андріївки, Радьківки та Петропавлівки.
“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 157 бойових зіткнень. Вчора противник завдав одного ракетного удару із застосуванням двох ракет та 78 авіаційних ударів, скинувши 256 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9317 дронів-камікадзе та здійснив 2696 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 67 – із реактивних систем залпового вогню”, – уточнили у Генштабі.
Також у ГШ оновили інформацію про втрати росіян:
Читайте також: «Шахед» вдарив вранці 7 травня по Харкову
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «За добу СОУ відбили 27 штурмів росіян на Харківщині», то перегляньте більше у розділі Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 7 Травня 2026 в 08:05;