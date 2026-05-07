“Шахед” вдарив вранці 7 травня по Харкову

Про ворожий удар по Харкову 7 травня поінформував мер Ігор Терехов.

За інформацією міського голови, ЗС РФ вдарили “Шахедом” по Основ’янському району Харкова. Наслідки атаки уточнюються, додав Терехов.

Нагадаємо, у день, коли могло розпочатися перемир’я, оголошене президентом України Володимиром Зеленським, по Харкову масово летіли російські безпілотники. Зранку зафіксували удари по Шевченківському та Новобаварському районах. За даними обласної прокуратури, у Новобаварському «Герань-2» атакувала приватний сектор. Дві жінки зазнали гострої реакції на стрес. Горів приватний будинок. Наліт продовжився вдень. Були удари по Салтівському та Основ’янському районах. У Салтівському прилетіло по гаражному кооперативу. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив: двоє чоловіків отримали вибухові травми, пошкоджені гаражі та автівки. В Основ’янському районі ворожий дрон упав на дах багатоповерхівки, обійшлося без постраждалих.