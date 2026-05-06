Ракетний удар по Мерефі 4 травня: імена загиблих назвали у громаді (фото)

У Мереф’янській громаді повідомили імена загиблих внаслідок удару РФ по Мерефі 4 травня. Тоді ракета “Іскандер” забрала життя сімох людей.

“Це не просто цифри в статистиці — це обірвані долі, великі плани та цілі всесвіти для тих, хто їх любив. Серед них були люблячі матусі, які дарували тепло дітям; турботливі батьки, що були опорою для родин; мудрі дідусі, на чиї поради чекали онуки. Це були наші колеги — сумлінні працівники комунальної сфери, які щодня дбали про добробут нашої громади”, – йдеться у повідомленні.

Внаслідок ворожого удару загинули:

Петро Пащенко, йому було 68 років

Вадим Старков, йому було 55 років

Володимир Суслов, йому було 59 років

Олег Білошенко, йому було 63 роки

Любов Колодяжна, їй був 41 рік

Тетяна Мороз, їй було 64 роки

Тетяна Попова, їй було 52 роки (мешканка міста Південне).

Нагадаємо, «Іскандером» по Мерефі вдарила російська армія вранці 4 травня. Загинуло семеро людей, ще понад 30 постраждало, повідомила Харківська обласна прокуратура. Серед поранених – дворічний хлопчик, який одержав порізи склом. Ворожа ракета вдарила несподівано дорогою посеред міста. Свідки розповіли: була мертва тиша, а згодом різко вибух. Посипалися вікна, почали лунати крики. У місті пошкоджені будинки, магазини, СТО та автівки. Стан потерпілих – різний. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, четверо – тяжкі, у 12 вибухові травми середньої тяжкості, ще більше людей – із гострою реакцією на стрес. Впродовж дня вони продовжували звертатися до лікарень. У Мереф’янській громаді із 5 травня оголошено триденну жалобу.