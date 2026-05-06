Ракетний удар по Мерефі 4 травня: імена загиблих назвали у громаді (фото)

Суспільство 14:20   06.05.2026
Вікторія Яковенко
Фото: Мереф'янська громада

У Мереф’янській громаді повідомили імена загиблих внаслідок удару РФ по Мерефі 4 травня. Тоді ракета “Іскандер” забрала життя сімох людей.

“Це не просто цифри в статистиці — це обірвані долі, великі плани та цілі всесвіти для тих, хто їх любив. Серед них були люблячі матусі, які дарували тепло дітям; турботливі батьки, що були опорою для родин; мудрі дідусі, на чиї поради чекали онуки. Це були наші колеги — сумлінні працівники комунальної сфери, які щодня дбали про добробут нашої громади”, – йдеться у повідомленні.

Внаслідок ворожого удару загинули:

  • Петро Пащенко, йому було 68 років
  • Вадим Старков, йому було 55 років
  • Володимир Суслов, йому було 59 років
  • Олег Білошенко, йому було 63 роки
  • Любов Колодяжна, їй був 41 рік
  • Тетяна Мороз, їй було 64 роки
  • Тетяна Попова, їй було 52 роки (мешканка міста Південне).

Нагадаємо, «Іскандером» по Мерефі вдарила російська армія вранці 4 травня. Загинуло семеро людей, ще понад 30 постраждало, повідомила Харківська обласна прокуратура. Серед поранених – дворічний хлопчик, який одержав порізи склом. Ворожа ракета вдарила несподівано дорогою посеред міста. Свідки розповіли: була мертва тиша, а згодом різко вибух. Посипалися вікна, почали лунати крики. У місті пошкоджені будинки, магазини, СТО та автівки. Стан потерпілих – різний. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, четверо – тяжкі, у 12 вибухові травми середньої тяжкості, ще більше людей – із гострою реакцією на стрес. Впродовж дня вони продовжували звертатися до лікарень. У Мереф’янській громаді із 5 травня оголошено триденну жалобу.

