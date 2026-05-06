Наслідки ударів у Малій Данилівці ще ліквідовують: руйнування масштабні
Начальник Малоданилівської громади Олександр Гололобов передає: від самого ранку в Малій Данилівці тривають роботи з ліквідації руйнувань через російські удари.
З 08:00 ранку до громади привозять необхідні матеріали для закриття контурів будинків. Волонтери везуть плівку, банери, дошки та рейки. Також представники “Червоного хреста” видають постраждалим від обстрілів гігієнічні набори, засоби для збирання, ковдри, дитячі спальні набори, OSB та дошки. Інформація про те, як отримати необхідну допомогу – тут.
Тим часом начальник ХОВА Олег Синєгубов підбив підсумки щодо руйнувань у Малоданилівській громаді. За його інформацією, 115 приватних будинків, чотири багатоповерхівки, 14 господарських споруд, вісім гаражів та п’ять авто пошкоджені після обстрілів РФ.
Нагадаємо, МГ “Об’єктив” повідомляла, що наслідки масштабного удару ліквідовують у передмісті Харкова. Близько 15:30 голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов повідомив про черговий обстріл села Черкаська Лозова. На місці виникла пожежа. А слідом стався ще один «приліт» по території громади. Дим від нього було видно на протилежному кінці Харкова. Гололобов інформував про серію вибухів і руйнування щонайменше 50 домоволодінь. На місці розгортали координаційний штаб допомоги постраждалим. Жителів навколишніх населених пунктів голова громади закликав не виходити з будинків. Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко повідомив, що внаслідок цього обстрілу тимчасово перекрита дорога Харків – Золочів на ділянці між обласним центром і Дергачами. Об’їзд – через село Черкаська Лозова.
Категорії: Події, Україна; Теги: гололобов, малая даниловка, обстріли, последствия обстрелов, харківщина;
- • Дата публікації матеріалу: 6 Травня 2026 в 10:20;