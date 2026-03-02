Що коїться з дорогою на виїзді з Харкова, чи полагодять її: дані Гололобова
Голова Малоданілівської громади Олександр Гололобов відповів на численні питання щодо стану доріг у громаді, зокрема – на виїзді з Харкова.
“Найбільше занепокоєння викликає центральна дорога в селищі Мала Данилівка, а також міст над окружною дорогою. Це автомобільна дорога державного значення Харків – Золочів – ДКУ (Державний кордон України – Ред.). Ще два тижні тому я зустрічався з керівником відповідної служби одразу після того, як дорожнє покриття почало руйнуватися. Домовилися, що за першої можливості та за умови більш-менш стабільних погодних умов міст і аварійні ділянки на території Малоданилівської громади будуть заасфальтованіі”, – написав Гололобов.
Також він повідомив про домовленість щодо ямкового ремонту, який проведуть на дорозі перед селом Караван і ділянці дороги між Дергачами та Черкаською Лозовою. Ці шляхи – на балансі підприємства “Дороги Харківщини”.
“З настанням тепла там також плануються роботи, однак про капітальний ремонт наразі не йдеться у зв’язку з відсутністю фінансування з державного бюджету”, – пояснив очільник громади.
На території населених пунктів Малоданівської громади буде поточний ремонт доріг – розпочнеться він не раніше ніж наприкінці березня – на початку квітня.
Читайте також: Вночі по Сумській роз’їжджав водій, який випив у 12 разів більше за норму
“Також людей хвилює дорога в напрямку півночі від Бєлгородської розв’язки в бік селища Лісне. Дійсно, стан дорожнього покриття після зими є доволі незадовільним. Усі розуміють безпекову ситуацію та ризики можливих обстрілів, тому наразі чітко сформульованої відповіді щодо термінів виконання робіт немає. Водночас ми продовжуємо вести діалог із відповідними службами, і за першої ж можливості ця ділянка дороги також буде приведена до належного стану “, – зазначив Гололобов.
Раніше в мерії Харкова заявили, що минула зима для доріг була найважчою за 10 років через значні перепади температур і велику кількість опадів. Остаточні обсяги відновлювальних робіт, які проводитимуть в обласному центрі у 2026 році, визначать після обстежень комісією навесні.
