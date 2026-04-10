Неприємні новини повідомив Гололобов, проте є й хороша – деталі
Цієї ночі внаслідок аварії в Малоданилівській громаді було пошкоджено комунальне майно. Винуватці втекли з місця події. І такі ситуації вже стали буденністю, стверджує голова громади Олександр Гололобов.
Неприємна новина у тому, що вночі почастішали випадки неадекватного керування, а також ДТП, зазначив він.
Відео: Олександр Гололобов
Проте, наголосив голова громади, є й приємні новини – на території є достатньо камер відеоспостережень.
“Це дозволяє правоохоронним органам достатньо швидко встановити, хто саме причетний, на якому транспорті пересувався та куди зник з місця події, з подальшим притягненням винних осіб до відповідальності”, – зазначив Гололобов.
- Категорії: Події, Україна; Теги: гололобов, ДТП, малоданиловская громада, харківщина;
- • Дата публікації матеріалу: 10 Квітня 2026 в 09:51;