Неприємні новини повідомив Гололобов, проте є й хороша – деталі

Цієї ночі внаслідок аварії в Малоданилівській громаді було пошкоджено комунальне майно. Винуватці втекли з місця події. І такі ситуації вже стали буденністю, стверджує голова громади Олександр Гололобов.

Неприємна новина у тому, що вночі почастішали випадки неадекватного керування, а також ДТП, зазначив він.

Відео: Олександр Гололобов

Проте, наголосив голова громади, є й приємні новини – на території є достатньо камер відеоспостережень.

“Це дозволяє правоохоронним органам достатньо швидко встановити, хто саме причетний, на якому транспорті пересувався та куди зник з місця події, з подальшим притягненням винних осіб до відповідальності”, – зазначив Гололобов.