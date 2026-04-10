Live

Вранці російський безпілотник ударив по центру Чугуєва, зникло світло

Події 09:25   10.04.2026
Мер Чугуєва Галина Мінаєва повідомила: “приліт” безпілотника по місту зафіксували о 04:04. 

Удар прийшовся по центральній частині. Постраждалих через удар немає.

Пошкодження отримали більше дясятка приватних будинків та цивільні автівки. На місці прильоту для усунення його наслідків працюють комунальні служби та міська комісія з питань пошкодженого майна“, – зазначила мер.

Пізніше Мінаєва розповіла, що через обстріл у деяких мікрорайонах міста зникла електрика.

Ремонтні роботи на пошкоджених ділянках електромереж вже тривають. Світло з’явиться одразу після їх завершення. Дякуємо нашим енергетикам за самовідданість та оперативність“, – додала Мінаєва.

Читайте також: П’ятеро постраждалих, загинув чоловік – Синєгубов про атаки РФ

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  Дата публікації матеріалу: 10 Квітня 2026 в 09:25;

