Вранці російський безпілотник ударив по центру Чугуєва, зникло світло
Мер Чугуєва Галина Мінаєва повідомила: “приліт” безпілотника по місту зафіксували о 04:04.
Удар прийшовся по центральній частині. Постраждалих через удар немає.
“Пошкодження отримали більше дясятка приватних будинків та цивільні автівки. На місці прильоту для усунення його наслідків працюють комунальні служби та міська комісія з питань пошкодженого майна“, – зазначила мер.
Пізніше Мінаєва розповіла, що через обстріл у деяких мікрорайонах міста зникла електрика.
“Ремонтні роботи на пошкоджених ділянках електромереж вже тривають. Світло з’явиться одразу після їх завершення. Дякуємо нашим енергетикам за самовідданість та оперативність“, – додала Мінаєва.
- • Дата публікації матеріалу: 10 Квітня 2026 в 09:25;