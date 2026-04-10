П’ятеро постраждалих, загинув чоловік – Синєгубов про атаки РФ
Фото: Олег Синєгубов
Начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів, що протягом минулої доби росіяни били по Харкову, а також обстріляли 19 населених пунктів області.
Внаслідок обстрілів загинув чоловік, ще п’ять людей постраждали.
“У с. Руська Лозова Дергачівської громади загинув 40-річний чоловік; у сел. Золочів постраждали 67-річна і 72-річна жінки, 14-річна дівчина та хлопці 13 і 16 років”, – уточнив Синєгубов.
За добу по Харківщині вдарило таке озброєння:
- РСЗВ;
- чотири КАБи;
- 11 БпЛА типу “Герань-2”;
- БпЛА типу “Ланцет”;
- шість БпЛА типу «Молния»;
- шість fpv-дронів;
- БпЛА (тип встановлюється).
Через “прильоти” є пошкодження цивільної інфраструктури у Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Чугуївському, Харківському та Лозівському районах.
Дата публікації матеріалу: 10 Квітня 2026 в 08:49;