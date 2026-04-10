П’ятеро постраждалих, загинув чоловік – Синєгубов про атаки РФ

Події 08:49   10.04.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
П'ятеро постраждалих, загинув чоловік – Синєгубов про атаки РФ

Начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів, що протягом минулої доби росіяни били по Харкову, а також обстріляли 19 населених пунктів області. 

Внаслідок обстрілів загинув чоловік, ще п’ять людей постраждали.

“У с. Руська Лозова Дергачівської громади загинув 40-річний чоловік; у сел. Золочів постраждали 67-річна і 72-річна жінки, 14-річна дівчина та хлопці 13 і 16 років”, – уточнив Синєгубов.

За добу по Харківщині вдарило таке озброєння:

  • РСЗВ;
  • чотири КАБи;
  • 11 БпЛА типу “Герань-2”;
  • БпЛА типу “Ланцет”;
  • шість БпЛА типу «Молния»;
  • шість fpv-дронів;
  • БпЛА (тип встановлюється).

Через “прильоти” є пошкодження цивільної інфраструктури у Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Чугуївському, Харківському та Лозівському районах.

