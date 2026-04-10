Пятеро пострадавших, погиб мужчина – Синегубов об атаках РФ
Фото: Олег Синегубов
Начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал, что в течение минувших суток россияне били по Харькову, а также обстреляли 19 населенных пунктов области.
В результате обстрелов погиб мужчина, еще пять людей пострадали.
«В с. Русская Лозовая Дергачевской громады погиб 40-летний мужчина; в пос. Золочев пострадали 67-летняя и 72-летняя женщины, 14-летняя девушка и парни 13 и 16 лет», – уточнил Синегубов.
За сутки по Харьковщине ударило следующее вооружение:
- РСЗО;
- четыре КАБа;
- 11 БпЛА типа «Герань-2»;
- БпЛА типа «Ланцет»;
- шесть БпЛА типа «Молния»;
- шесть fpv-дронов;
- БпЛА (тип устанавливается).
Из-за «прилетов» есть повреждения гражданской инфраструктуры в Богодуховском, Купянском, Изюмском, Чугуевском, Харьковском и Лозовском районах.
• Дата публикации материала: 10 апреля 2026 в 08:49;