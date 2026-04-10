Происшествия 08:49   10.04.2026
Николь Костенко-Лагутина
Пятеро пострадавших, погиб мужчина – Синегубов об атаках РФ Фото: Олег Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал, что в течение минувших суток россияне били по Харькову, а также обстреляли 19 населенных пунктов области. 

В результате обстрелов погиб мужчина, еще пять людей пострадали.

«В с. Русская Лозовая Дергачевской громады погиб 40-летний мужчина; в пос. Золочев пострадали 67-летняя и 72-летняя женщины, 14-летняя девушка и парни 13 и 16 лет», – уточнил Синегубов.

За сутки по Харьковщине ударило следующее вооружение:

  • РСЗО;
  • четыре КАБа;
  • 11 БпЛА типа «Герань-2»;
  • БпЛА типа «Ланцет»;
  • шесть БпЛА типа «Молния»;
  • шесть fpv-дронов;
  • БпЛА (тип устанавливается).

Из-за «прилетов» есть повреждения гражданской инфраструктуры в Богодуховском, Купянском, Изюмском, Чугуевском, Харьковском и Лозовском районах.

  • • Дата публикации материала: 10 апреля 2026 в 08:49;

