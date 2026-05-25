Музыка может играть в метро: реакцию харьковчан будут оценивать на «Победе»

В КП «Харьковский метрополитен» рассказали, что на станциях метро могут начать транслировать музыку.

В КП объяснили: такую инициативу хотят ввести для поддержки эмоционального состоянию пассажиров. Также планируется, что мелодии помогут создать спокойную и комфортную атмосферу на станциях.

«В сложное военное время даже небольшие положительные изменения имеют немаловажное значение для психологического комфорта людей. Именно поэтому музыкальное сопровождение должно помочь пассажирам хотя бы ненадолго отвлечься от ежедневного стресса и тревожных новостей», – написали в КП.

На данный момент специалисты решают технические и организационные вопросы для введения подобной инициативы. Однако вначале ее хотят протестировать, чтобы понять реакцию харьковчан и решить, нужна ли она в городе.

«Первой станцией, где планируют ввести музыкальное сопровождение, станет «Победа» – это позволит оценить реакцию пассажиров и собрать обратную связь по нововведению», – добавили в сообщении.