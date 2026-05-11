Десять станций метро в Харькове могут стать более доступными. О чем речь?
Сделать доступными пешеходные подземные переходы метро для людей с инвалидностью и других маломобильных групп планируют в Харькове. Всего в проекте десять станций, но первоочередно хотят реализовать три пилотных объекта.
Меморандум о взаимодействии подписали КП «Харьковский метрополитен» и международная организация «Кимоникс», рассказал МГ «Объектив» директор департамента инклюзивной доступности и безбарьерной среды горсовета Олег Пуль.
Он констатировал, что метрополитен, строившийся еще в 1970-е годы, не является доступным и инклюзивным. В то же время это сооружение двойного назначения, которое используют как укрытие.
«Мы предложили международной организации «Кимоникс» помочь нам с обустройством подземных переходов, для того чтобы человек, например, с нарушением опорно-двигательного аппарата мог добраться с поверхности в подземный пешеходный переход и далее ко входу на станцию метрополитена», — пояснил Пуль.
Речь об установке подъемников, лифтов или других технических средств безбарьерности. Всего в проекте десять станций, но будут определены три пилотные. Какие — уточняется. Пуль отметил, что проект начался в конце февраля — начале марта. Сейчас согласовывают технические моменты. Международные партнеры привлекли специалистов в сфере архитектуры, которые предложат свое видение. После согласования общих решений перейдут к реализации.
«Будем надеяться, что в текущем году удастся хотя бы пилотные подземные переходы сделать более доступными для всех категорий, в том числе для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, для незрячих и так далее», — отметил чиновник.
Конкретных сроков начала работ Пуль не назвал — они зависят от процедур донора и финансирования. Бюджет также пока не определен, поскольку проект находится на предварительной стадии обсуждения.
Категории: Общество, Транспорт, Харьков; Теги: доступность, КП "Харьковский метрополитен", метро, новости Харькова;
- • Дата публикации материала: 11 мая 2026 в 18:24;