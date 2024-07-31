Во всех районах Харькова проходят проверки: доступные объекты нанесут на карту

Интерактивную карту доступности Харькова для всех людей, независимо от возраста, пола или состояния здоровья, планируют разработать до конца текущего года.

В Харькове есть немало объектов, которые уже соответствуют нормам безбарьерности, заявляет директор департамента инклюзивной доступности и безбарьерной среды горсовета Юрий Шпарага.

«Проблема в том, что о них мало кто знает. Поэтому было решено создать карту доступности. Открыв ее, можно будет увидеть реальную картину доступности в Харькове», — рассказал он.

По его словам, в каждом районе создали рабочие группы, которые уже проверяют на соответствие нормам безбарьерности заведения торговли и бытового обслуживания, больницы, банки, гостиницы, учреждения соцзащиты населения. Все объекты, которые пройдут эту проверку, обозначат на интерактивной карте. Кроме того, с помощью сервиса можно будет узнать, где курсируют троллейбусы и автобусы с низким полом.

Объекты, не соответствующие нормам, планируют внести в отдельный реестр и в дальнейшем разработать программу по преодолению барьеров в Харькове.

Напомним, департамент инклюзивной доступности и безбарьерной среды создали в структуре Харьковского горсовета 2 июля.

Читайте также: О необходимости переосмыслить городскую среду написал Терехов после сессии