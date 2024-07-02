Новый социальный департамент появился в Харьковском горсовете
Новый департамент инклюзивной доступности и безбарьерной среды разработает ряд программ, чтобы улучшить трудоустройство пожилых людей и обеспечить полноценную жизнь всех граждан.
Украина ратифицировала многие международные документы в этой области, введенные в действие указами Президента или постановлениями правительства, отметил заместитель директора Департамента социальной политики Юрий Шпарага.
Однако на местном уровне никакой структуры, которая бы контролировала выполнение взятых государством обязательств, до сих пор не было.
Но после проведения полного аудита этой отрасли будет разработан ряд местных программ, которые помогут обеспечить полное право всех жителей Харькова, рассказал Шпарага.
«Речь идет не только о пандусах и шрифтах Брайля, ведь существуют и другие барьеры. Например, трудоустройство людей постарше. Чтобы преодолеть этот барьер, вероятно, необходимо утвердить программу переквалификации этих людей, помочь им реализовать себя. Если мы хотим присоединиться к мировому сообществу, то мы должны обеспечить полноценную жизнь и защиту прав всех граждан», — подчеркнул Юрий Шпарага.
Читайте также: Состоялась сессия Харьковского облсовета: Синегубов сообщил, что решили
Новости по теме:
- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: департамент инклюзивной доступности и безбарьерной среды, Харьков, Харьковский горсовет, Шпарага;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Новый социальный департамент появился в Харьковском горсовете»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 2 июля 2024 в 17:18;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Новый департамент инклюзивной доступности и безбарьерной среды разработает ряд программ, чтобы улучшить трудоустройство пожилых людей и обеспечить полноценную жизнь всех граждан.".