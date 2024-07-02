Новый социальный департамент появился в Харьковском горсовете

Новый департамент инклюзивной доступности и безбарьерной среды разработает ряд программ, чтобы улучшить трудоустройство пожилых людей и обеспечить полноценную жизнь всех граждан.

Украина ратифицировала многие международные документы в этой области, введенные в действие указами Президента или постановлениями правительства, отметил заместитель директора Департамента социальной политики Юрий Шпарага.

Однако на местном уровне никакой структуры, которая бы контролировала выполнение взятых государством обязательств, до сих пор не было.

Но после проведения полного аудита этой отрасли будет разработан ряд местных программ, которые помогут обеспечить полное право всех жителей Харькова, рассказал Шпарага.

«Речь идет не только о пандусах и шрифтах Брайля, ведь существуют и другие барьеры. Например, трудоустройство людей постарше. Чтобы преодолеть этот барьер, вероятно, необходимо утвердить программу переквалификации этих людей, помочь им реализовать себя. Если мы хотим присоединиться к мировому сообществу, то мы должны обеспечить полноценную жизнь и защиту прав всех граждан», — подчеркнул Юрий Шпарага.