Новий соціальний департамент з’явився у Харківській міськраді
Новий департамент інклюзивної доступності та безбар’єрного середовища розробить низку програм, щоб покращити працевлаштування людей похилого віку та забезпечити повноцінне життя всіх громадян.
Україна ратифікувала багато міжнародних документів у цій галузі, які були введені в дію указами Президента чи постановами уряду, зазначив заступник директора Департаменту соціальної політики Юрій Шпарага.
Однак на місцевому рівні жодної структури, яка б контролювала виконання взятих державою зобов’язань, до сьогодні не було.
Але після проведення повного аудиту цієї галузі буде розроблена низка місцевих програм, які допоможуть забезпечити повноправність усіх мешканців Харкова, розказав Шпарага.
«Мова йде не лише про пандуси та шрифти Брайля, адже існують й інші бар’єри. Наприклад, працевлаштування людей старшого віку. Щоб здолати цей бар’єр, імовірно, необхідно затвердити програму перекваліфікації цих людей, допомогти їм реалізувати себе. Якщо ми хочемо приєднатися до світової спільноти, то повинні забезпечити повноцінне життя та захист прав усіх громадян», – наголосив Юрій Шпарага.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: департамент инклюзивной доступности и безбарьерной среды, Харків, Харьковский горсовет, Шпарага;
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Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Новий департамент інклюзивної доступності та безбар’єрного середовища розробить низку програм, щоб покращити працевлаштування людей похилого віку та забезпечити повноцінне життя всіх громадян.".