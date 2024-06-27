Відбулася сесія Харківської облради: Синєгубов повідомив, що ухвалили
27 червня відбулася сесія Харківської обласної ради. За даними голови ХОВА, депутати ухвалили низку рішень.
🔹Зокрема, щодо підтримки родин захисників. Діти загиблих воїнів регіону зможуть отримувати 8000 грн, навіть при реєстрації загиблих у Харкові або у військовій частині на території Харківської області, де вони проходили службу.
🔹Ще одне рішення стосується сімейних форм виховання. При будівництві житла для дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, які взяли на виховання дитину з інвалідністю, 70% покриватимуть за рахунок коштів обласного бюджету, 30% — коштом громад.
🔹У планах – реконструкція корпусу «Обласного госпіталю ветеранів війни» з виділенням приміщень під реабілітаційний центр. Для завершення ремонтних робіт спрямували 13,5 мільйона гривень.
🔹Також затвердили Програму оздоровлення та відпочинку дітей Харківщини на 2024-2028 роки. На це передбачили загалом на 5 років: 206, 1 млн грн, з них з облбюджету – 142 млн грн. У 2024 році – всього 9, 7 млн грн, з них з обласного бюджету – 6,9 млн грн.
🔹Також ухвалили рішення щодо підтримки місцевих журналістів: у разі загибелі журналіста під час виконанання професійних обов’язків передбачені виплати у розмірі 300 тис. грн, у разі травмування — 50 тис. грн, у разі травми, що призвела до інвалідності — 150 тис. грн, дітям загиблих журналістів — щомісячно по 8000 грн.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: депутаты, облсовет, решение, сінєгубов, сесія, Харьковский, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Червня 2024 в 15:29;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "27 червня відбулася сесія Харківської обласної ради. За даними голови ХОВА, депутати ухвалили низку рішень.".