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Без Побєди і Одрадного: Харківська облрада просить ВР перейменувати 4 села

Суспільство 13:47   27.06.2024
Вікторія Яковенко
Без Побєди і Одрадного: Харківська облрада просить ВР перейменувати 4 села Фото: Галина Куц

Харківська облрада під час сесії 27 червня проголосувала за клопотання перед Верховною Радою України про перейменування чотирьох сіл на Харківщині.

Про це повідомляє депутатка Галина Куц.

Зокрема, облрада просить перейменувати:

🔹 село Побєда – у село Рідне,

🔹 село Безмятежне – у село Млинки,

🔹 село Первомайське – у село Мирне,

🔹 село Одрадне – у село Ковалівка.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Червня 2024 в 13:47;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська облрада під час сесії 27 червня проголосувала за клопотання перед Верховною Радою України про перейменування чотирьох сіл на Харківщині.".