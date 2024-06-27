Без Побєди і Одрадного: Харківська облрада просить ВР перейменувати 4 села

Харківська облрада під час сесії 27 червня проголосувала за клопотання перед Верховною Радою України про перейменування чотирьох сіл на Харківщині.

Про це повідомляє депутатка Галина Куц.

Зокрема, облрада просить перейменувати:

🔹 село Побєда – у село Рідне,

🔹 село Безмятежне – у село Млинки,

🔹 село Первомайське – у село Мирне,

🔹 село Одрадне – у село Ковалівка.