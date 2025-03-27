На Харківщині «зникли» понад 10 селищ: розпорядження Кабміну
Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області
11 селищ у Харківській області віднесли до категорії сіл. Про це йдеться у розпорядженні Кабінету міністрів України.
«Відповідно до частини першої статті 13 Закону України «Про порядок вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою України» віднести селища Бузова, Водяне, Володимирівка, Дублянка, Кам’яно-Хутірське, Ковалівське, Михайлівське, Оленівське, Пильнянка, Прогрес та Сорокове Богодухівського району Харківської області до категорії сіл», – йдеться у документі.
Нагадаємо, 13 березня Верховна Рада України підтримала проєкт постанови про віднесення селища Слобожанське Чугуївського району на Харківщині до категорії міст. «За» проголосували 242 народних депутати.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: кабмин, поселки, распоряжение, села, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Березня 2025 в 12:35;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "11 селищ у Харківській області віднесли до категорії сіл. Про це йдеться у розпорядженні Кабінету міністрів України.".