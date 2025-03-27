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На Харківщині «зникли» понад 10 селищ: розпорядження Кабміну

Суспільство 12:35   27.03.2025
Вікторія Яковенко
На Харківщині «зникли» понад 10 селищ: розпорядження Кабміну Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області

11 селищ у Харківській області віднесли до категорії сіл. Про це йдеться у розпорядженні Кабінету міністрів України.

«Відповідно до частини першої статті 13 Закону України «Про порядок вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою України» віднести селища Бузова, Водяне, Володимирівка, Дублянка, Кам’яно-Хутірське, Ковалівське, Михайлівське, Оленівське, Пильнянка, Прогрес та Сорокове Богодухівського району Харківської області до категорії сіл», – йдеться у документі.

поселки на Харьковщине
Скриншот

Нагадаємо, 13 березня Верховна Рада України підтримала проєкт постанови про віднесення селища Слобожанське Чугуївського району на Харківщині до категорії міст. «За» проголосували 242 народних депутати.

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Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «На Харківщині «зникли» понад 10 селищ: розпорядження Кабміну»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Березня 2025 в 12:35;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "11 селищ у Харківській області віднесли до категорії сіл. Про це йдеться у розпорядженні Кабінету міністрів України.".