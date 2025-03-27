На Харківщині «зникли» понад 10 селищ: розпорядження Кабміну

Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області

11 селищ у Харківській області віднесли до категорії сіл. Про це йдеться у розпорядженні Кабінету міністрів України.

«Відповідно до частини першої статті 13 Закону України «Про порядок вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою України» віднести селища Бузова, Водяне, Володимирівка, Дублянка, Кам’яно-Хутірське, Ковалівське, Михайлівське, Оленівське, Пильнянка, Прогрес та Сорокове Богодухівського району Харківської області до категорії сіл», – йдеться у документі.

Нагадаємо, 13 березня Верховна Рада України підтримала проєкт постанови про віднесення селища Слобожанське Чугуївського району на Харківщині до категорії міст. «За» проголосували 242 народних депутати.