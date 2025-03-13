На Харківщині – на одне місто більше: ВР голосувала

Верховна Рада України підтримала проєкт постанови про віднесення селища Слобожанське Чугуївського району на Харківщині до категорії міст.

«За» проголосували 242 народних депутати. Про це повідомив нардеп Дмитро Микиша в мережі «Фейсбук».

Він зазначив, що така ініціатива до парламенту прийшла від Слобожанської селищної ради.

«Але для жителів Слобожанської громади нагадаю, що зміна категорії адміністративного центру, несе за собою зміну і категорійність для всієї громади. Як наслідок, втрата категорії «селищна» відобразиться на їхньому бюджеті, адже частина субвенцій, що йдуть з Держбюджету у місцевий і є важливою його складовою, розраховується саме по категорійності міський/сільський (селищний та сільський в рамках законодавства відносяться до однієї категорії). Тобто освітня, ряд соціальних та інші субвенції, будуть перераховані вже в цьому році і звісно, не у бік збільшення. Міністерство фінансів за цим дуже ретельно слідкує», – написав нардеп.