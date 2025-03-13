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На Харківщині – на одне місто більше: ВР голосувала

Суспільство 16:12   13.03.2025
Вікторія Яковенко
На Харківщині – на одне місто більше: ВР голосувала Фото: Слобожанська селищна рада

Верховна Рада України підтримала проєкт постанови про віднесення селища Слобожанське Чугуївського району на Харківщині до категорії міст.

«За» проголосували 242 народних депутати. Про це повідомив нардеп Дмитро Микиша в мережі «Фейсбук».

Він зазначив, що така ініціатива до парламенту прийшла від Слобожанської селищної ради.

«Але для жителів Слобожанської громади нагадаю, що зміна категорії адміністративного центру, несе за собою зміну і категорійність для всієї громади. Як наслідок, втрата категорії «селищна» відобразиться на їхньому бюджеті, адже частина субвенцій, що йдуть з Держбюджету у місцевий і є важливою його складовою, розраховується саме по категорійності міський/сільський (селищний та сільський в рамках законодавства відносяться до однієї категорії). Тобто освітня, ряд соціальних та інші субвенції, будуть перераховані вже в цьому році і звісно, не у бік збільшення. Міністерство фінансів за цим дуже ретельно слідкує», – написав нардеп.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Березня 2025 в 16:12;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Верховна Рада України підтримала проєкт постанови про віднесення селища Слобожанське Чугуївського району на Харківщині до категорії міст.".