На Харківщині – на одне місто більше: ВР голосувала
Верховна Рада України підтримала проєкт постанови про віднесення селища Слобожанське Чугуївського району на Харківщині до категорії міст.
«За» проголосували 242 народних депутати. Про це повідомив нардеп Дмитро Микиша в мережі «Фейсбук».
Він зазначив, що така ініціатива до парламенту прийшла від Слобожанської селищної ради.
«Але для жителів Слобожанської громади нагадаю, що зміна категорії адміністративного центру, несе за собою зміну і категорійність для всієї громади. Як наслідок, втрата категорії «селищна» відобразиться на їхньому бюджеті, адже частина субвенцій, що йдуть з Держбюджету у місцевий і є важливою його складовою, розраховується саме по категорійності міський/сільський (селищний та сільський в рамках законодавства відносяться до однієї категорії). Тобто освітня, ряд соціальних та інші субвенції, будуть перераховані вже в цьому році і звісно, не у бік збільшення. Міністерство фінансів за цим дуже ретельно слідкує», – написав нардеп.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Березня 2025 в 16:12;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Верховна Рада України підтримала проєкт постанови про віднесення селища Слобожанське Чугуївського району на Харківщині до категорії міст.".