На Харьковщине – на один город больше: ВР голосовала

Верховная Рада Украины поддержала проект постановления об отнесении поселка Слобожанское Чугуевского района Харьковщины к категории городов.

«За» проголосовали 242 народных депутата. Об этом сообщил нардеп Дмитрий Микиша в Facebook.

Он отметил, что такая инициатива в парламент пришла от Слободского поселкового совета.

«Но для жителей Слобожанской громады напомню, что изменение категории административного центра несет за собой изменение и категорийность для всей громады. Как следствие, потеря категории «поселковая» отразится на их бюджете, ведь часть субвенций, идущих из госбюджета в местный и важный его составляющей, рассчитывается именно по категорийности городской/сельский (поселковый и сельский в рамках законодательства относятся к одной категории). То есть образовательная, ряд социальных и другие субвенции будут перечислены уже в этом году и конечно, не в сторону увеличения. Министерство финансов за этим очень тщательно следит», – написал нардеп.