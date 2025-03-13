На Харьковщине – на один город больше: ВР голосовала
Верховная Рада Украины поддержала проект постановления об отнесении поселка Слобожанское Чугуевского района Харьковщины к категории городов.
«За» проголосовали 242 народных депутата. Об этом сообщил нардеп Дмитрий Микиша в Facebook.
Он отметил, что такая инициатива в парламент пришла от Слободского поселкового совета.
«Но для жителей Слобожанской громады напомню, что изменение категории административного центра несет за собой изменение и категорийность для всей громады. Как следствие, потеря категории «поселковая» отразится на их бюджете, ведь часть субвенций, идущих из госбюджета в местный и важный его составляющей, рассчитывается именно по категорийности городской/сельский (поселковый и сельский в рамках законодательства относятся к одной категории). То есть образовательная, ряд социальных и другие субвенции будут перечислены уже в этом году и конечно, не в сторону увеличения. Министерство финансов за этим очень тщательно следит», – написал нардеп.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Верховная Рада, город, Слобожанское, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 13 марта 2025 в 16:12;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Верховная Рада Украины поддержала проект постановления об отнесении поселка Слобожанское Чугуевского района Харьковщины к категории городов.".