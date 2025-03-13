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Сколько домов снесут в Харькове: Терехов назвал предварительные цифры

Общество 13:21   13.03.2025
Виктория Яковенко
Сколько домов снесут в Харькове: Терехов назвал предварительные цифры Скриншот

Об итогах своей заграничной командировки, работе дифференцированной системы тревог и цифрах разрушений рассказал в эфире нацмарафона мэр Харькова Игорь Терехов.

Он напомнил, что в городе в результате обстрелов армии РФ разрушены около 8200 домов.

«Я был в командировке. С Европейским инвестиционным банком мы заинтересованы в создании программы социального жилья. Мы очень продвинулись на этой неделе по созданию социального жилья. Очень важно привлекать инвестиции, важно привлекать строительные компании и возможности инвесторов, международных финансовых институтов. Над этим мы работаем, у нас есть четкий план действий», – отметил Терехов.

По его предварительным данным, 30 домов в Харькове не подлежат восстановлению и их должны снести. На их месте построят новые жилые дома для горожан, пообещал городской голова.

Терехов также рассказал о работе дифференцированной системы тревоги.

«Начиная с 22 февраля, когда мы запустили дифференцированную систему воздушных тревог, мы сократили время тревог на 35 часов. Это большой показатель», – констатировал мэр.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 13 марта 2025 в 13:21;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об итогах своей заграничной командировки, работе дифференцированной системы тревог и цифрах разрушений рассказал в эфире нацмарафона мэр Харькова Игорь Терехов.".