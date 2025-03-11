Синегубов заговорил о дифференциации тревог по районам Харькова: ответ мэрии

Работу городской автоматизированной системы централизованного оповещения, которая функционирует в Харькове с 22 февраля, прокомментировал директор департамента чрезвычайных ситуаций горсовета Богдан Гладких.

Он заявил, что продолжительность воздушных тревог в Харькове в течение двух недель работы дифференцированной системы оповещений об угрозах со стороны РФ значительно уменьшилась и система доказала свою эффективность. А харьковчане уже видят разницу, в частности, в более длительной работе государственных учреждений, банков и магазинов.

В Telegram-каналах ранее распространили аудиозапись высказывания относительно дифференцированной тревоги для Харькова начальника ХОВА Олега Синегубова. Он заявил, что «районы Харькова должны включаться отдельно, а не город».

«Харьков и так мог включаться отдельно с 2022 года, — сказал Синегубов. — Однако сигнала нет и его не будет, потому что мы понимаем, когда Харьков находится в 40 км от линии границы и в 60 км от Белгорода и когда идет носитель корректируемой авиабомбы… Я просто общался лично с господином Сырским, с Генштабом, с руководством ГСЧС Украины. Как мы можем знать, когда полетит КАБ, или Холодногорский район, или Новобаварский район, или еще что-то. Поэтому это все только громкие слова и ничего другого, к сожалению. Скорее всего, для области дифференцированную систему применить — да, это было бы хорошо».

Аудио из Telegram-каналов

Пресс-секретарь Синегубова Елена Шаповал прокомментировала МГ «Объектив», что в аудио речь шла «о совершенствовании именно подачи сигнала по районам Харькова», то есть, в перспективе дифференциации еще и отдельно по районам города.

«Такой дифференциации сигнала на сегодня еще нет, но это наша общая задача с Генштабом, ГСЧС и другими профильными службами, которые передают на область этот сигнал. Должны искать технические решения, внедрять новейшие технологии, чтобы еще эффективнее определять направление движения средств поражения врага», — отметила Шаповал.

«В соответствии с постановлением Кабинета министров, есть четкий порядок передачи сигналов о воздушных угрозах. Он предусматривает передачу такого сигнала от оперативного дежурного ГСЧС Украины оперативному дежурному областной военной администрации, который уже нам сообщает о необходимости включения тревоги в городе», — рассказал в свою очередь Гладких.

Видео: пресс-служба Харьковского горсовета

Шаповал напомнила, что Харьковщина начала получать отдельные сигналы воздушных тревог об опасности без или с Харьковом с 22 февраля.

«Сигналы об объявлении (окончании) «Воздушной тревоги/Ракетной опасности» получаются ответственным дежурным диспетчерского пункта департамента гражданской защиты ХОВА от оперативного дежурного пункта управления ГСЧС Украины средствами общегосударственной автоматизированной системы централизованного оповещения или от дежурных военных пунктов управления противовоздушной обороны ВСУ Харьковской области. Затем команды на применение местной автоматизированной системы централизованного оповещения города Харьков передаются ответственным дежурным диспетчерского пункта дежурному оперативно-координационного центра департамента чрезвычайных ситуаций Харьковского горсовета», — сообщила Шаповал.

По ее информации, всего с запуска дифференциации воздушных тревог (с 22 февраля по 9 марта) было объявлено 73 тревоги общей продолжительностью 157 часов 52 минуты, из них без Харькова — 17 тревог общей продолжительностью 20 часов 23 минуты (что составляет около 13% от общей продолжительности).

Последний раз воздушная тревога непосредственно в Харькове и Харьковской громаде, впрочем, как и в Харьковской области, объявлялась в 1:06, отбой был в 5:48.

Напомним, о создании Ситуационного центра в Харькове сообщили в начале 2024 года. В мэрии комментировали, что в нем круглосуточно мониторят и анализируют оперативную обстановку, включая угрозы военного характера. Именно данные центра планировали использовать при внедрении дифференциации воздушных тревог в городе.

На сессии горсовета 30 июля мэр Игорь Терехов сообщил, что на внедрение системы дифференциации воздушных тревог город получил финансирование и ее планируют запустить осенью, Он также уточнил, что «есть договоренности с Генштабом о подключении этой системы». Однако в августе глава ХОВА Олег Синегубов заявил, что запустить такую ​​систему тревог в Харькове невозможно. Он пояснил, что все сирены, которые раздаются сейчас — опасны. Ведь «когда взлетает МиГ для пуска КАБ или другой самолет, и он выпускает КАБ, который летит уже по баллистической траектории, то мы не знаем, он летит либо в Липцы, либо в Харьков», процитировал Синегубов слова Главнокомандующего ВСУ Сырского.

Сигналы тревоги с голосовыми сообщениями начали включать в Харькове с 25 декабря. В мэрии тогда объяснили, что это действительно звуки, разработанные для дифференцированной системы, но на тот момент они «просто помогали старой системе» и заодно проходили тестирование.

7 февраля исполком горсовета принял решение о введении в эксплуатацию дифференцированной тревоги. В мэрии уточнили, что система прошла все необходимые испытания и полностью готова к работе. Однако занял время процесс получения разрешений от ГСЧС и Генштаба ВСУ. Заработала дифференцированная тревога 22 февраля. Тогда Терехов отметил, что для внедрения в жизнь новой системы много месяцев трудились десятки специалистов: инженеры, военные, ПВО и РТВ, ГСЧС, IТ-компания Stfalcon, компания Ajax Systems и представители других служб.