Харьков получил финансирование на новую систему тревог – Терехов
Фото: Харьковский горсовет
На внедрение системы дифференциации воздушных тревог, которую планируют запустить в работу в Харькове уже осенью, город получил финансирование.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов во время сессии 30 июля, передает Харьковский горсовет.
«Также есть договоренности с Генштабом о подключении этой системы. Поэтому надеюсь, что уже осенью у города будет собственная система оповещения о воздушных тревогах. Тогда жизнь в Харькове будет выглядеть совсем по-другому», – сказал мэр.
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- • Дата публикации материала: 30 июля 2024 в 14:47;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На внедрение системы дифференциации воздушных тревог, которую планируют запустить в работу в Харькове уже осенью, город получил финансирование.".