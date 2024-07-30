Харьков получил финансирование на новую систему тревог – Терехов

На внедрение системы дифференциации воздушных тревог, которую планируют запустить в работу в Харькове уже осенью, город получил финансирование.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов во время сессии 30 июля, передает Харьковский горсовет.

«Также есть договоренности с Генштабом о подключении этой системы. Поэтому надеюсь, что уже осенью у города будет собственная система оповещения о воздушных тревогах. Тогда жизнь в Харькове будет выглядеть совсем по-другому», – сказал мэр.