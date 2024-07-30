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Харьков получил финансирование на новую систему тревог – Терехов

Общество 14:47   30.07.2024
Виктория Яковенко
Харьков получил финансирование на новую систему тревог – Терехов Фото: Харьковский горсовет

На внедрение системы дифференциации воздушных тревог, которую планируют запустить в работу в Харькове уже осенью, город получил финансирование.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов во время сессии 30 июля, передает Харьковский горсовет.

«Также есть договоренности с Генштабом о подключении этой системы. Поэтому надеюсь, что уже осенью у города будет собственная система оповещения о воздушных тревогах. Тогда жизнь в Харькове будет выглядеть совсем по-другому», – сказал мэр.

Читайте также: Будет работать и без света — мэр Харькова о новой системе тревог в городе

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 30 июля 2024 в 14:47;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На внедрение системы дифференциации воздушных тревог, которую планируют запустить в работу в Харькове уже осенью, город получил финансирование.".