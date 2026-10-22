18 домов пострадали в Основянском районе из-за атак РФ (фото)

В результате вражеских обстрелов в Основянском районе Харькова повреждения получили два частных и 16 многоквартирных домов, а также объекты инфраструктуры.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета. Отмечается, что коммунальщики устраняют последствия обстрелов.

«В частности, специалисты закрывают поврежденные окна, ремонтируют кровли и двери, проверяют состояние внутридомовых электросетей. Также они убирают строительные обломки и битые стекла, распыляют и вывозят поврежденные деревья, очищают территории от мусора», — добавили в мэрии.

Работники администрации района совместно с представителями КП «Жилкомсервис» обследуют поврежденные помещения, выясняют срочные нужды жителей и по возможности помогают в решении проблемных вопросов.

На месте работают психолог и пункт питания.

Напомним, 22 октября россияне обстреляли три района в Харькове. О первом ударе по городе сообщил мэр Игорь Терехов около 02:15. По его информации, реактивный беспилотник упал в частном секторе в Слободском районе – там начался пожар. Загорелась хозпостройка и несколько домов, писал мэр Игорь Терехов. После чего россияне обстреляли центральную часть города – удар пришелся по Основянскому району. Там поврежден магазин, четыре автомобиля и остекление окон многоэтажного жилого дома. Третий удар зафиксировали в Холодногорском районе. «Прилет» пришелся по территории стоянки грузовых авто. Вспыхнули четыре грузовых автомобиля, прицеп и легковой автомобиль, добавил начальник ХОВА Олег Синегубов и уточнил, что пострадавших из-за «прилетов» нет. После чего россияне еще несколько раз атаковали Основянский район. Позже появилась информация о том, что одному жителю понадобилась помощь медиков.