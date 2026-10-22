18 будинків постраждали в Основ’янському районі через атаки РФ (фото)

Внаслідок ворожих обстрілів в Основ’янському районі Харкова пошкоджень зазнали два приватні та 16 багатоквартирних будинків, а також об’єкти інфраструктури.

Про це повідомили у пресслужбі Харківської міськради. Зазначається, що комунальники усувають наслідки обстрілів.

“Зокрема, фахівці закривають пошкоджені вікна, ремонтують покрівлі та двері, перевіряють стан внутрішньобудинкових електромереж. Також вони прибирають будівельні уламки і бите скло, розпилюють та вивозять пошкоджені дерева, очищають території від сміття”, – додали у мерії.

Працівники адміністрації району спільно з представниками КП «Житлокомсервіс» обстежують пошкоджені помешкання, з’ясовують нагальні потреби мешканців і за можливості допомагають у вирішенні проблемних питань.

На місці працює психолог та діє пункт харчування.

Нагадаємо, 22 жовтня росіяни обстріляли три райони у Харкові. Про перший удар по місту повідомив мер Ігор Терехов близько 02:15. За його інформацією, реактивний безпілотник упав у приватному секторі у Слобідському районі – там почалася пожежа. Загорілася господарська споруда та кілька будинків, писав мер Ігор Терехов. Після чого росіяни обстріляли центральну частину міста – удар прийшовся по Основʼянському району. Там пошкоджений магазин, чотири автомобілі та скління вікон багатоповерхового житлового будинку. Третій удар зафіксували у Холодногірському районі. «Приліт» зафіксували на території стоянки вантажних авто. Спалахнули чотири вантажні автомобілі, причіп та легковий автомобіль, додав начальник ХОВА Олег Синєгубов та уточнив, що постраждалих через “прильоти” немає. Після цього росіяни ще кілька разів атакували Основ’янський район. Пізніше з’явилася інформація про те, що одному мешканцю знадобилася допомога медиків.