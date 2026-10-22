У селі Лиманівка через удари ворога загинула жінка, постраждали двоє дітей

Село Лиманівка Лозівського району обстріляв ворог 22 жовтня, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок “прильотів” загинула 42-річна жінка. Також постраждали четверо мешканців, серед них – двоє дітей 13-ти та 10-ти років.

“Медики надали постраждалим усю необхідну допомогу”, – додав Синєгубов.

Нагадаємо, 22 жовтня росіяни також обстріляли три райони в Харкові. Про перший удар по місту повідомив мер Ігор Терехов близько 02:15. За його інформацією, реактивний безпілотник упав у приватному секторі у Слобідському районі – там почалася пожежа. Загорілася господарська споруда та кілька будинків, писав мер Ігор Терехов. Після чого росіяни обстріляли центральну частину міста – удар прийшовся по Основʼянському району. Там пошкоджений магазин, чотири автомобілі та скління вікон багатоповерхового житлового будинку. Третій удар зафіксували у Холодногірському районі. «Приліт» зафіксували на території стоянки вантажних авто. Спалахнули чотири вантажні автомобілі, причіп та легковий автомобіль, додав начальник ХОВА Олег Синєгубов та уточнив, що постраждалих через “прильоти” немає.