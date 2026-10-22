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У селі Лиманівка через удари ворога загинула жінка, постраждали двоє дітей

Події 07:39   22.10.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
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У селі Лиманівка через удари ворога загинула жінка, постраждали двоє дітей Зображення створене ШІ

Село Лиманівка Лозівського району обстріляв ворог 22 жовтня, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок “прильотів” загинула 42-річна жінка. Також постраждали четверо мешканців, серед них – двоє дітей 13-ти та 10-ти років.

“Медики надали постраждалим усю необхідну допомогу”, – додав Синєгубов.

Нагадаємо, 22 жовтня росіяни також обстріляли три райони в Харкові. Про перший удар по місту повідомив мер Ігор Терехов близько 02:15. За його інформацією, реактивний безпілотник упав у приватному секторі у Слобідському районі – там почалася пожежа. Загорілася господарська споруда та кілька будинків, писав мер Ігор Терехов. Після чого росіяни обстріляли центральну частину міста – удар прийшовся по Основʼянському району. Там пошкоджений магазин, чотири автомобілі та скління вікон багатоповерхового житлового будинку. Третій удар зафіксували у Холодногірському районі. «Приліт» зафіксували на території стоянки вантажних авто. Спалахнули чотири вантажні автомобілі, причіп та легковий автомобіль, додав начальник ХОВА Олег Синєгубов та уточнив, що постраждалих через “прильоти” немає.

Читайте також: Новини Харкова — головне 22 жовтня: окупанти обстріляли місто

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Жовтня 2026 в 07:39;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Село Лиманівка Лозівського району обстріляв ворог 22 жовтня, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.".