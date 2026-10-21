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Удар по Новобаварському району: вибиті вікна вже закрили, що з дахами

Офіційно 15:30   21.10.2026
Вікторія Яковенко
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Удар по Новобаварському району: вибиті вікна вже закрили, що з дахами Фото: Харківська міськрада

У Новобаварському районі Харкова продовжують усувати наслідки обстрілу, що стався 20 жовтня.

У Харківській міськраді кажуть: станом на 12:30 комунальники закрили 100% вибитих вікон та усунули аварійність 75% пошкоджених покрівель.

«Фахівці ДСНС демонтують аварійні конструкції приватного домоволодіння. Також триває прибирання прилеглих територій від уламків і будівельного сміття», – додали у мерії.

Последствия "прилетов" в Харькове 20 октября
Фото: Харківська міськрада
Последствия "прилетов" в Харькове 20 октября
Фото: Харківська міськрада
Последствия "прилетов" в Харькове 20 октября
Фото: Харківська міськрада
Последствия "прилетов" в Харькове 20 октября
Фото: Харківська міськрада
Последствия "прилетов" в Харькове 20 октября
Фото: Харківська міськрада
Последствия "прилетов" в Харькове 20 октября
Фото: Харківська міськрада
Последствия "прилетов" в Харькове 20 октября
Фото: Харківська міськрада

Нагадаємо, напередодні, 21 жовтня, росіяни вдарили по Харкову з РСЗВ. Без попередження від моніторів та додаткової сирени – по місту прилетіли швидкісні цілі. Вибухи пролунали вдень. На той час у Харкові вже була повітряна тривога. Її оголосили з іншого приводу. Мер Ігор Терехов повідомив про влучання по приватному сектору в Новобаварському районі. Два будинки зруйновані. Відомо про дев’ятьох постраждалих. Попередньо, ворог застосував РСЗВ «Торнадо-С».

Читайте також: Змінити правила опалення в Харкові просить мерія: подробиці

Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Жовтня 2026 в 15:30;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Новобаварському районі Харкова продовжують усувати наслідки обстрілу, що стався 20 жовтня.".