Удар по Новобаварському району: вибиті вікна вже закрили, що з дахами

У Новобаварському районі Харкова продовжують усувати наслідки обстрілу, що стався 20 жовтня.

У Харківській міськраді кажуть: станом на 12:30 комунальники закрили 100% вибитих вікон та усунули аварійність 75% пошкоджених покрівель.

«Фахівці ДСНС демонтують аварійні конструкції приватного домоволодіння. Також триває прибирання прилеглих територій від уламків і будівельного сміття», – додали у мерії.

Нагадаємо, напередодні, 21 жовтня, росіяни вдарили по Харкову з РСЗВ. Без попередження від моніторів та додаткової сирени – по місту прилетіли швидкісні цілі. Вибухи пролунали вдень. На той час у Харкові вже була повітряна тривога. Її оголосили з іншого приводу. Мер Ігор Терехов повідомив про влучання по приватному сектору в Новобаварському районі. Два будинки зруйновані. Відомо про дев’ятьох постраждалих. Попередньо, ворог застосував РСЗВ «Торнадо-С».