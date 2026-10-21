Удар по Новобаварскому району: выбитые окна уже закрыли, что с крышами

В Новобаварском районе Харькова продолжают устранять последствия обстрела, что произошел 20 октября.

В Харьковском горсовете говорят: по состоянию на 12:30 коммунальщики закрыли 100% выбитых окон и устранили аварийность 75% поврежденных кровель.

«Специалисты ГСЧС демонтируют аварийные конструкции частного домовладения. Также идет уборка ближайших территорий от обломков и строительного мусора», — добавили в мэрии.

Напомним, накануне, 21 октября, россияне ударили по Харькову из РСЗО. Без предупреждения от мониторов и дополнительной сирены – по городу прилетели скоростные цели. Взрывы раздались днем. В то время в Харькове уже была воздушная тревога. Ее объявили по другому поводу. Мэр Игорь Терехов сообщил о попадании по частному сектору в Новобаварском районе. Два дома разрушены. Известно о девяти пострадавших. Предварительно, враг применил РСЗО «Торнадо-С».