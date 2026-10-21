“Кожній дитині в Америці”: Маск пообіцяв роздати акції SpaceX більш ніж на $10,5 млрд

Ілон Маск заявив, що в 2027 році подарує кожній дитині в США по одній акції SpaceX, що належить їй.

Про це, за даними порталу МЕТА , повідомляє Variety. Обіцянка прозвучала у соцмережі X після оголошення Anthropic про створення фонду суспільної користі.

Що саме пообіцяв Маск

“Наступного року я передам по одній зі своїх акцій SpaceX кожній дитині в Америці”, – написав підприємець 19 жовтня. Він додав, що це буде перша з багатьох подібних передач.

Йдеться про акції з особистого пакету Маска, які він пропонує передавати безпосередньо отримувачам. При цьому, порядок розподілу підприємець не розкрив.

За розрахунками Variety, якщо одержувачами стануть близько 72 млн жителів США молодше 18 років, вартість паперів, що передаються, перевищить $10,5 млрд. На закритті торгів 16 жовтня одна акція SpaceX коштувала $146,03, повідомляє Associated Press . Підсумкова вартість залежатиме від котирувань та кількості учасників. Зазначена сума – оцінка вартості акцій, а чи не обіцяна грошова виплата дітям.

Відповідь на ініціативу Anthropic

18 жовтня Anthropic оголосила про намір направити 5% своїх акцій до нового Anthropic Public Benefit Fund за умови схвалення акціонерів. Серед можливих напрямів роботи фонду компанія назвала великі пожертвування некомерційним організаціям та прямі виплати окремим групам населення. Одним із завдань може стати пом’якшення наслідків розвитку ШІ на ринку праці.

У відповідь Маск запропонував віддавати акції безпосередньо людям і повідомив, що сам має намір чинити саме так. За кілька годин він опублікував обіцянку про акції SpaceX для дітей.

Чому це поки що лише обіцянка

Публікація Маска в X – публічна заява у соцмережі, а не офіційно оформлена програма. У ньому не визначено точних критеріїв участі, порядку оформлення акцій на неповнолітніх та дати передачі протягом 2027 року.

Формулювання про кожну дитину в Америці підприємець також не уточнив. Тому охоплення всіх жителів США молодше 18 років залишається припущенням, на якому ґрунтується оцінка вартості. Маск окреслив намір передати акції з власного пакета, але докладного механізму реалізації поки що не представив.