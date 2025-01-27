У тому, чи не фашист Ілон Маск, вже немає ніякої загадки – Невзоров
Фото: Aleksandr Nevzorov/ YouTube
На щастя, в тому, “чи не фашист Ілон Маск?” уже немає жодної загадки. Але поки що не ясно, чи є Маск розумним і людяним фашистом? Фашизм, ясна річ, еволюціонував і вдосконалився… Сьогодні він не натягує лахміття гітлерівської форми та не малює криваві свастики. Фашизм – не дурень. Він багатоликий і перевдягається швидше, ніж манекенниця на показі “Gucci”. Основна його небезпека в тому, що саме він є найкомфортнішим і найрадіснішим середовищем існування для того різносортного бидла, яке ховається під красивим псевдонімом “народ”… Отже, вкрай висока ймовірність того, що ера кошмару повертається та накриє людство ще раз.
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- Категорії: Політика, Світ, Сказано; Теги: Илон Маск, Невзоров, фашизм;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Січня 2025 в 09:38;
Кореспондент Олександр Невзоров, російський журналіст у цій статті розкриває тему новин про те, що "На щастя, в тому, “чи не фашист Ілон Маск?” уже немає жодної загадки. Але поки що не ясно, чи є…".