У тому, чи не фашист Ілон Маск, вже немає ніякої загадки – Невзоров

На щастя, в тому, “чи не фашист Ілон Маск?” уже немає жодної загадки. Але поки що не ясно, чи є Маск розумним і людяним фашистом? Фашизм, ясна річ, еволюціонував і вдосконалився… Сьогодні він не натягує лахміття гітлерівської форми та не малює криваві свастики. Фашизм – не дурень. Він багатоликий і перевдягається швидше, ніж манекенниця на показі “Gucci”. Основна його небезпека в тому, що саме він є найкомфортнішим і найрадіснішим середовищем існування для того різносортного бидла, яке ховається під красивим псевдонімом “народ”… Отже, вкрай висока ймовірність того, що ера кошмару повертається та накриє людство ще раз.